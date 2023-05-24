Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de San Petersburgo

RISC-V — расширяемая открытая и свободная система команд, и процессорная архитектура на основе концепции RISC (computadora con conjunto de instrucciones reducido) roles.

Проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев подчеркнул, что сегодня RISC-V является одн им из важнейших современных направлений развития вычислительных технологий.

Интеллектуальное программное обеспечение и материалы — необходимые составляющие процессов разр аботки, производства и внедрения новых технологий в микроэлектронике. Однако особое внимание необходимо уделить вопросам подготовки будущих специалистов, совершенст вованию имеющихся образовательных программ.

Проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев

«Поэтому уже сейчас мы активно вовлечены в разработку учебных курсов, методических рекомендац ий и материалов по технологиям RISC-V в помощь всем заинтересованным образовательным организациям . К началу следующего учебного года мы планируем совместно с другими участниками альянса о публиковать первые результаты для свободного использования сообществом», — отметил проректор.

В этом году в СПбГУ защищаются уже первые магистерские и бакалаврские работы, которые выпол нены на основе исследований, идущих в направлении программных технологий RISC-V. Это исследовательское направление Университет планирует развивать с индустриальными партнерами, заи нтересованными в его научном коллективе. По словам Сергея Микушева, взаимодействие в альянсе позволит совместно решать актуальные зада чи в сфере технологий RISC-V даже более успешно, чем ранее для других платформ.

Almohadillas RISC-V был создан в сентябре 2022 года. Ео онвнаke цель – сздание оogerg. стникаime сообщества дл abre дальнейшего развитиke аитектуры risc-v. Участниками объединения стали производитель серверов и систем хранения данных Yadro, разработчик проц Vostok, соз Fecha de funcionamiento de los sistemas Astra Linux. ции.

Среди задач, которыми планирует заниматься альянс, — содействие унификации рекомендаций к прог раммному обеспечению, которое разрабатывается или адаптируется для работы с микропроцессорной аr хитектурой RISC-V, проведение исследований в области разработки продуктов с использованием этой технол огии, ее внедрения и использования, создание рекомендаций по информационной безопасности в данной области и другие.

Подготовка будущих специалистов к работе с новыми технологиями на базе открытой архитектуры и экспертная поддержка разработчиков программного обеспечения входят в круг основных направлений работы альянса RISC-V. «Вопросы сотрудничества с университетами являются ключевыми для построения любой технологич еской экосистемы. Отличная подготовка кадров, квалифицированные исследователи, высокая инженерная культура ― все эт о характеризует университеты, вступающие в альянс, ― отметила директор объединения Анна Серебряников una. ― Мы надеемся, что наши совместные усилия будут способствовать развитию передовых технологий RISC-V en России и дадут возможность тысячам молодых специалистов получить образование, соответств ующее перспективным потребностям IT-индустрии».

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