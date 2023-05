24.05.2023 Wicepremier Mariusz Błaszczak Człowiekiem Roku Czytelników Defense24

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wicepremier Mariusz Błaszczak Człowiekiem Roku Czytelników Defensa2424.05.2023

“Bardzo dziękuję za Orła Bezpieczeństwa. Broma para ważne dla mnie wyróżnienie, bo sam jestem czytelnikiem Defense 24, więc tym bardziej doceniam taką nagrodę. Bardzo też dziękuję naszym współpracownikom Odbieram tę nagrodę, która dotyczy nas wszystkich, jako zespołu – zarówno współpracowników, którzy są cywilami, jak również żołnierzy Wojska Polskiego” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas Gali Defence24 Day.

24 maja w Warszawie, podczas wieczornej Gali Defense24 Day szef MON odebrał przyznaną mu przez czytelników Defense 24 nagrodę “Człowiek Roku”.

“Rzeczywiście wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, dlatego, że widać skokowy wzrost zdolności Wojska Polskiego. To wszystko, co związane jest z nowoczesnym uzbrojeniem, z liczebnośćią Wojska Polskiego. U biegły rok był rokiem szczególnym pod względem liczby osób powołanych do Wojska Polskiego. sygnał. To jest bardzo dobra odpowiedź na nasze apele związane z budowaniem odporności Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz program „Trenuj z wojskiem” cieszy się też bardzo dużym powodzeniem. Realnie dbamy o bezpieczeńs dos naszego kraju”

– mówił wicepremier.

Szef MON podziękował także sojusznikom Polski, dzięki którym konsekwentnie wzmacniany jest potencjał Wojska Polskiego i bezpieczeństwo w regionie oraz budowane są wspólne zdolności odstraszania i obrony.

“Bardzo cieszę się z obecności tu na sali naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej. Działamy w ramach NATO, a nawet szerzej. W ramach państw, których celem jest zachowanie wolności na świecie. Poprzez właśnie budowanie zdolności obronnych, poprzez wykorzystywanie tych wszystkich możliwości, jakie dają nam nowe technologie. Gratuluję również wszystkim, którzy odebrali statuetki”

– zaznaczył po odebraniu statuetki wicepremier M. Błaszczak.

Gali towarzyszyła aukcja charytatywna zorganizowana przez portal Defense 24 oraz Fundację Dorastaj z Nami. Wicepremier wręczył nagrodę główną zwycięzcy aukcji charytatywnej – pamiątkowy bagnet.

***W tym samym dniu szef MON brał udział w otwarciu konferencji branży obronnej Defence24 Day, która poświęcona jest kluczowym zagadnieniom z zakresu obronności państwa w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym.

***

Defence24 Day to największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja w dużej mierze poświęcona jest bezpieczeństwu w regionie po ataku Rosji na Ukrainę.

