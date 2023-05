24.05.2023 W tym roku uruchomione zostanie postępowanie na zakup okrętów podwodnych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

24 maja w Warszawie Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej brał udział w otwarciu konferencji branży obronnej Defence24 Day, która poświęcona jest kluczowym zagadnieniom z zakresu obronności państwa w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym. Wicepremier przedstawił dotychczasowe działania mające na celu zwiększenie potencjału Wojska Polskiego oraz mówił o decyzjach dotyczących modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Chcemy, żeby nasze okręty podwodne cechowała długotrwałość realizowanych misji oraz wysoka pojemność w zakresie przenoszonych środków bojowych i elastyczność konfiguracji.(…) Pełnowartościowa Marynarka Wojenna powinna obejmować nie tylko jednostki nawodne, ale również te mogące skrycie przemieszczać się pod wodą, zdolne do długotrwałego wyczekiwania na swój moment, by w odpowiednim czasie uderzyć, czy to w cel nawodny, czy w lądowy

– podkreślił wicepremier Błaszczak.

Szef MON zwracał uwagę na to, że wzmacniane Wojska Polskiego, zdolności odstraszania i obrony to proces, w który zaangażowany jest zarówno przemysł krajowy, jak i zagraniczny

Budowa nowoczesnych sił zbrojnych wymaga wyposażenia zarówno w środki przeznaczone do obrony i osłony, jak i narzędzia, których głównym zadaniem będzie precyzyjne rażenie celów przeciwnika. Przeciwnik musi zdawać sobie sprawę, że w przypadku ataku na nasz kraj, nie tylko jego siły poniosą wysokie straty, ale także że posiadamy „kły”, które umożliwią nam wyprowadzenie uderzenia w miejscu, w którym najmniej się tego spodziewa. (…)Od kilku lat intensywnie wzmacniamy nasze wojsko w każdej domenie. (…) Na potrzeby Wojsk Lądowych zamówiliśmy chociażby czołgi K2 i M1 ABRAMS, haubice KRAB i K9, moździerze RAK i zestawy przeciwlotnicze POPRAD wyposażone w rakiety PIORUN, wyrzutnie rakietowe HIMARS i CHUNMOO, a Siły Powietrzne otrzymają lekkie samoloty bojowe FA-50 i najnowocześniejsze samoloty V generacji F-35. Dla naszych samolotów F-16 zamówiliśmy pociski powietrze-ziemia JASSM o wydłużonym zasięgu, pozwalające razić cele nawet oddalone nawet o 1000 km. (…) Inwestujemy również w zwiększenie zdolności rozpoznania. W tym celu kupujemy kolejne naziemne stacje radiolokacyjne, systemy bezzałogowe takie jak FLYEYE, BAYRAKTAR, czy wyleasingowane REAPER – mówił podczas konferencji szef MON.

– zaznaczył szef MON.

Wicepremier M. Błaszczak poinformował także, że podejmowane są działania, których celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych krajowego przemysłu zbrojeniowego na poziomie umożliwiającym nie tylko bieżące uzupełnianie zapasów amunicji, w szczególności artyleryjskiej, ale nawet w takim stopniu, żeby „wolne moce produkcyjne” mogły być kierowane do naszych partnerów zagranicznych.

***

Defence24 Day to największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja w dużej mierze poświęcona jest bezpieczeństwu w regionie po ataku Rosji na Ukrainę.

