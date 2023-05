24.05.2023 Czerwcowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Preferencejna, atrakcyjniejsza cena sprzedaży w drodze zamiany.

Oprocentowanie obligacji detalicznych utrzymaliśmy na poziomie z maja.

Im dłuższą obligację kupisz w zamianie tym zyskasz więcej.

Dla posiadaczy obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu przygotowaliśmy wyjątkową ofertę, która pozwala przedłużyć oszczędzanie na bardzo atrakcyjnych warunkach. Obligacje z czerwcowej oferty, z wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS0923, będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie atrakcyjniejszej cenie w stosunku do standardowej. Dla każdego rodzaju obligacji będzie możliwe uzyskanie innego dyskonta. Znacznie wyższe dyskonto uzyska się wybierając dłuższą obligację. Najwyższe wartości dyskonta przewidziane są dla obligacji 4-letnich COI i 10-letnich EDO, których oprocentowanie jest oparte na inflacji. Promocyjne ceny zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w czerwcu wyniosą: 99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych ROR0624, 99,70 zł – dla 2-letnich DOR0625, 99,60 zł – d la 3-letnich TOZ0626, 99,50 EUR – dla 4-letnich COI0627 oraz 99,40 zł – dla 10-letnich obligacji oszczędnościowych EDO0633.

Dyspozycje zamiany można składać:

Warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w czerwcu

W czerwcu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www. pekao.com.pl/obligacje-skarbowe y aplikacji mobilnej PeoPay.

Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

Specjalna oferta zamiany w czerwcu

W czerwcu mamy przygotowaną wyjątkową ofertę zamiany. Nasi klienci, którzy zamierzają kontynuować oszczędzanie, będą mogli kupić w drodze zamiany obligacje, po specjalnych atrakcyjniejszych cenach. Im dłuższe nowe obligacje wybiorą w zamianie, tym więcej zyskają – niższa będzie cena nowych obligacji. W ramach promocji w czerwcu, obniżyliśmy cenę zamiany obligacji 1-rocznych do 99,80 zł, 2-letnich do 99,70 zł, 3-letnich do 99,60 zł i 4-letnich do 99,50 zł. Jeszcze niższą cenę zamiany – 99,40 zł oferujemy osobom, które zdecydują się nabyć w drodze zamiany obligację 10-letnią. Broma a doskonały moment na podjęcie decyzji o wydłużeniu horyzontu oszczędzania i lokowania kapitału w długoterminowych obligacjach. Niższa cena zamiany oznacza wyższy zysk

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie.

Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia własnego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Bardzo pomocną cechą jest ciągłość oszczędzania, czyli takie wykorzystanie obligacji, aby raz ulokowane w nich pieniądze pracowały dla nas cały czas – bez przerwy. Pomocne tutaj będzie połączenie dwóch elementów. Pierwszy, obligacje oferowane są w sposób ciągły i można w nie lokować codziennie i drugi, można zamieniać obligacje „stare” na „nowe”. Jeżeli mamy „stare” obligacje, czyli takie, które są wykupowane wystarczy, że złożymy dyspozycję zamiany. Wybieramy „nowe” obligacje, które chcemy otrzymać i w dniu wykupu stare obligacje są automatycznie zamieniane na nowe. W ten sposób nie tracimy ani jednego dnia, a dodatkowo możemy zyskać na niższej cenie nowych obligacji

– dodaje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie.

Od 26 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Obligacje oszczędnościowe w sprzedaży detalicznej

Escriba obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-30 czerwca)

Cena sprzedaży

OTS0923

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR

100,00 EUR

przy zamianie

ROR0624

Roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,80 EUR

przy zamianie

DOR0625

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,85% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,10%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,70 EUR

przy zamianie

TOS0626

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,85% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,60 EUR

przy zamianie

COI0627

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 EUR

99,50 EUR

przy zamianie

EDO0633

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,40 EUR

przy zamianie

ROS0629

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

ROD0635

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

1 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić:

Jak założyć IKE-Obligacje?

Konto IKE-Obligacje można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego IKE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

OSI MIL