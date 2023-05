Ученые ГУУ приняли участие в обсуждении пути развития России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Представители ГУУ приняли участие во II Международной научно-практической конференции «Особенности и перспективы социально-экономического развития Российской Федерации в условиях экономических санкций», которая прошла в Институте проблем развития науки Российской академии наук.

Директор Департамента академической политики и реализации образовательных программ ГУУ Евгений Краснов вошел в состав организационного комитета конференции.

В секции «Социально-экономические, интеллектуальные ресурсы и их мобилизация для устойчивого развития экономики и социальной сферы в современных условиях» от ГУУ с актуальным докладом «Структурный анализ: региональные аспекты в условиях международных санкций» выступили Евгений Краснов, Марина Хабиб, Марина Теплякова.

В мероприятии также приняли участие представители МГУ им. Ломоносова, Центрального экономико-математического института РАН, Финансового университета, РЭУ им. Плеханова, Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Белоруссии, Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в г. Худжанд и другие.

Собравшиеся обсудили вопросы обеспечения стабильности развития экономики и социальной сферы в условиях внешнеполитической дестабилизации, возможности мобилизации ресурсов устойчивого развития, технологическую безопасность и независимость, государственное регулирование инновационной активности и импортозамещения, перспективы развития высшего образования, модели правового регулирования мониторинга развития научной сферы, создание экосистемы интеллектуально-ориентированных технологий в вузах и другие.

