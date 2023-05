Студенты ГУУ стали лауреатами Московской студвесны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

22 мая 2023 года завершился VIII открытый фестиваль «Московская студенческая весна». В нём приняли участие несколько клубов из Государственного университета управления и добились определённых успехов.

По итогам ежегодного конкурса активистки музыкального клуба «Инструментал» Софья Наумова и Юлия Фелер с композицией Experience стали лауреатами II степени в инструментальном направлении.

Также великолепно проявили себя активисты творческого коллектива «СтуДос», Студенческого театра, медиа-клуба General Press SUM (GPS) и Клуба интернациональной дружбы. Ребята показали всё своё мастерство и таланты. Кто-то выходил на большую сцену впервые, а кто-то в этом уже профессионал.

Активистки «Инструментала» Софья Наумова и Юлия Фелер поделились своими впечатлениями после гала-концерта: «Мы получили очень приятные впечатления не только от других участников, но и от самих себя. Мы не ожидали, что станем лауреатами! Спасибо всем за поддержку! Это действительно классная возможность – поучаствовать в таком масштабном фестивале наряду с талантливыми студентами вузов нашей столицы».

Поздравляем наших девушек и желаем всем коллективам дальнейших творческих успехов.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI