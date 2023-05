Страны-участницы ЕАЭС перейдут на единые стандарты сервиса и классификации гостиниц

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Введение единых стандартов туристической индустрии на территории стран-участниц Союза обсудили на сессии по туризму «Открываем Евразию» в рамках II Евразийского экономического форума. По мнению экспертов, это будет способствовать, в том числе, масштабированию турпотока.

Евразийский экономический союз – одна из ключевых площадок взаимодействия для России, в том числе в области туризма. Участники сессии отметили, что сегодня развитие туризма происходит с учетом таких трендов, как создание Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС, формирование евразийских туристических маршрутов и взаимодействие стран-участниц Союза в части создания единых стандартов качества оказания туристических услуг.

Работа по введению единых стандартов в настоящее время ведется на площадке Евразийской экономической комиссии. Взаимодействие стран Союза в этой сфере позволит создать комфортные условия пребывания для туристов на территории ЕАЭС, а также будет способствовать созданию качественной инфраструктуры и повышению безопасности отдыха.

«На площадке Евразийской экономической комиссии важно продолжить активную работу проведения единообразия стандартов качества оказания туристических услуг. Если мы ставим перед собой цель создать единое туристическое пространство, а мы такую цель перед собой ставим, то и стандарты оказания, качества услуг должны быть едиными, чтобы туристы, понимая, куда они хотят поехать, знали, что четыре звезды в России – это тоже самое, что четыре звезды во всех остальных странах Союза», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Сегодня ведется работа по выявлению наилучших национальных практик по стандартизации в сфере туризма, вырабатываются критерии по сопоставлению стандартов качества предоставления туруслуг. Россия также поделилась опытом введения ГОСТов, в том числе, на услуги пляжей, требований к обеспечению безопасности туристов, услуг детского туризма, кемпингов и туристских услуг, предоставляемых на особо охраняемых территориях.

«Мы в настоящее время завершаем подготовку анализа сопоставимости стандартов качества туристических услуг. Это у нас находится на завершающей стадии. Итоги такого анализа в дальнейшем лягут в основу соответствующих рекомендаций, которые будут выпущены комиссией», – сказал директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Ернар Бакенов.

На сессии также обсудили сотрудничество стран-участниц ЕАЭС при разработке и реализации двусторонних и многосторонних проектов. В том числе, создание трансграничных туристических маршрутов, К запуску планируется межгосударственный трансграничный маршрут, объединяющий популярные горнолыжные курорты России, Казахстана и Узбекистана – «Роза Хутор», «Шымбулак» и «Амирсой», а также Интеграционный туристический маршрут Марий Эл – Белоруссия. Проекты этих маршрутов представят на выставке «Евразия – наш дом», которая будет проходить в Сочи с 7 по 9 июня.

По мнению экспертов, каждая страна ЕАЭС по-своему уникальна и предоставляет туристам разнообразные виды отдыха ввиду широкой географии.

По итогам 2022 года объем взаимного турпотока России со странами ЕАЭС составил 6,3 млн поездок. В настоящее время наблюдается позитивная динамика в части значительного повышения доли взаимного туризма России и стран-членов Союза. В 2022 году страны-участницы составили 27% от общего въездного потока в Россию и 18% от общего выездного потока из России. При этом в 2019 году показатели составляли 19% и 11% соответственно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI