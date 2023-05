СПбГАСУ стал лучшим вузом в рамках международного образовательного проекта по менеджменту в сфере технологий информационного моделирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Диплом СПбГАСУ

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет удостоился диплома победителя в международном образовательном проекте «BIM(ТИМ)-менеджмент: II поток» в номинации «Лучшее высшее учебное заведение».

Данный проект – крупнейшее практическое обучение по ТИМ-менеджменту на постсоветском пространстве, основанное на моделировании реально существующих объектов. Его организаторами выступают ОЦК «Инженерное проектирование» (инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»), компания Vysotsky consulting, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и студенческие отряды Нижегородской области при поддержке Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Сайт проекта

Курс, в котором участвовали студенческие команды нашего вуза, проходил в дистанционном формате с октября 2021 по апрель 2022 г. Его участники создавали цифровые макеты зданий и сооружений Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Студентам удалось развить свои профессиональные компетенции в ТИМ-технологиях, научиться работать в команде и соблюдать сроки при осуществлении ТИМ-проектов.

«В ходе выполнения заданий курса и прохождения обучающих мероприятий наши студенты показали высокий уровень подготовки. Курс проходил в формате повышения квалификации, поэтому они будут награждены, в том числе, удостоверениями государственного образца», – сообщил Денис Нижегородцев, директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ.

