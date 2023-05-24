Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

Более чем 100 спортивных, технологических, популярных, школьных и военно-тактических соревнован ий на мастерство управления и применения беспилотников будут организованы в рамках проектно-образов ательного интенсива «Архипелаг 2023», который пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске. Próximamente университет в частности, танковый полигон Кольцово и НГТУ. Всего в соревнованиях беспилотных авиационных систем (БАС) примут участие около 1,5 тысяч челов ек возрастом от 14 до 65 лет, а за 10 дней в небо поднимется порядка 1000 беспилотников различных ти пов и предназначения, сообщает пресс-служба Университета НТИ 2035.

Справка:

В прошлом году «Архипелаг 2022» прошел в Севастополе. Организаторами интенсива в Новосибирске в этом году выступают правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, «Платформа НТИ», Фонд поддержки проектов НТИ и Университет НТ И 2035. Одной из главных задач участников «Архипелага» 2023 года станет реализация поручений пр езидента РФ по развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

— Целью соревнований является формирование образа будущего сферы БАС в деятельности различн ых сфер – от спортивной и образовательной до экономических и специальных сфер применения. Почти три четверти соревнований проводanzare впервые, а болшинство частtos В итоге мы создадим прототип системы национальных соревнований как указано в поручение Президен та, получим базу талантливых операторов, сформируем системы квалификаций, — рассказал проректор У ниверситета НТИ 2035 Роберт Уразов.

Организаторы уточнили, что в рамках состязаний беспилотников будет собрана Книга рекордов НТИ по БАС, в которой зафиксируют рекорды участников на скорость, продолжительность и высоту полетов д ронов y многое другое.

Но эти соревнования – не единственная активность, запланированная организаторами интенсива «Архипелаг 202 3». Так, для участников рынка беспилотных авиационных систем и услуг на их основе также пройдут кр углые столы, лекции и другие мероприятия с участием экспертов технологических рынков и институтов развития, посвященные развитию отрасли.

— Новосибирская область может стать одним из ключевых регионов по развитию отрасли беспилотных авиационных систем в стране, производству беспилотников, созданию инфраструктуры для их работы и п одготовки кадров. Для этого в регионе есть ключевые предпосылки – высокие научные компетенции представителей нау чных организаций, университетов и высокотехнологичных компаний по главным направлениям создани я и производства беспилотников, различные механизмы поддержки технологических предпринимателе й, команд и стартапов, площадки для работы над проектами, — рассказала заместитель губернатора Нов осибирской области Ирина Мануйлова.

Справка:

«Архипелаг 2023» – ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, стартапов, регионов y вузов, которые развивают проекты в сфере новых, перспективных и критических для страны технологий. Он нацелен на поддержку инициатив, их дальнейшее внедрение в реальную экономику для улучше ния благополучия, качества жизни и безопасности людей.

В интенсиве традиционно участвуют эксперты технологических рынков и и нститутов развития, а авторами перспективных проектов выступают команды российских вузов и стартапов. Участие в «Архипелаге» помогает им проработать идеи в рамках акселерационных программ, найти инв есторов и грантовую поддержку.

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