Рост кредитования в апреле сохранился во всех сегментах

Ипотечный портфель увеличился на 2,2%, что соответствует уровню марта (+2,1%). При этом выдачи льготной ипотеки несколько замедлились, уступив долю рыночной, что говорит о некотором смещении спроса с первичного на вторичный рынок. Потребительское кредитование также растет достаточно высокими темпами (+1,2%) после восстановления в марте.

Активный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд (+1,7%, по 1,5% в феврале — марте). Объем средств населения в банках существенно увеличился (+1,6%), в том числе благодаря авансированию социальных платежей перед майскими праздниками и росту их размера. Средства компаний сокращаются второй месяц подряд (-1,5%, −1,6% в марте) из-за крупных налоговых выплат. В апреле прибыль банков составила 224 млрд рублей (доходность на капитал — 21% в годовом выражении), что ниже высокого мартовского результата (330 млрд рублей), в том числе за счет роста отчислений в резервы и снижения основных доходов. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года». Фото на превью: Bellena / Shutterstock / Fotodom

