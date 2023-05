Россия и Китай подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере торговли услугами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерство экономического развития России и Министерство коммерции Китайской Народной Республики заключили меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами «на полях» Российско-Китайского бизнес-форума в Пекине. Подписи под документом поставили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр коммерции КНР Вань Вэньтао.

Стороны договорились развивать российско-китайскую межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий двух стран в различных выставках и ярмарках, направленных на развитие торговли услугами, а также стимулировать предприятия России и Китая к проведению совместных мероприятий в области образовательных, медицинских, финансовых, транспортных, строительных, технических, туристических, спортивных, информационных и различных других видов услуг.

«Торговля услугами играет все более важную роль в отношениях между Россией и Китаем, способствует непрерывному и устойчивому развитию торговли между нашими государствами, – подчеркнул Максим Решетников. – Меморандум, с одной стороны, стал продолжением ранее установленных договоренностей о наращивании двусторонней торговли услугами между нашими странами, а с другой – важным пунктом реализации плана развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, который в марте этого года подписали Президент России Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин».

Меморандум об углублении сотрудничества в сфере торговли услугами действует в течение трех лет и вступает в силу со дня его подписания.

Контролировать выполнение положений документа будут члены постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области торговли услугами, созданной при Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

