Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

23 мая проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков с рабочим визитом прибыл в Казахстан по приглашению ректоров ведущих вузов страны.

Насыщенная программа визита — с 23 по 27 мая — включает большое количество лекций, выступлений, рабочих совещаний и встреч, а также знакомство с научно-технологическим и образовательным потенциалом вузов Республики Казахстан.

Сегодня, 24 мая, Алексей Боровков посетил Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова (ЮКУ), а также провёл официальную встречу с председателем правления — ректором университета Дарией Кожамжаровой. Во время визита профессор Боровков выступил с открытой двухчасовой лекцией на тему «Экосистема технологического развития СПбПУ „Передовые цифровые и производственные технологии“. Модель взаимодействия СПбПУ с высокотехнологичной промышленностью в рамках реализации национальных и федеральных проектов» для руководства, преподавателей и аспирантов вуза.

Взаимодействие ведущего технического вуза России и Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова — вектор, направленный на эффективное развитие образовательных стандартов и, как следствие, научно-технического потенциала обеих стран , — открыл свое выступление Алексей Боровков.

Далее Алексей Иванович рассказал об экосистеме технологического развития СПбПУ, которая состоит из четырёх основных подразделений. Передовая инженерная школа (ПИШ) «Цифровой инжиниринг» отвечает за фронтирные инженерные задачи и подготовку «инженерного спецназа». Научный центр мирового уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» отвечает за проблемно-ориентированные фундаментальные исследования и формирование научно-методологических и научно-технических заделов. Центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» отвечает за выполнение НИОКР, разработку и коммерциализацию передовых цифровых и производственных технологий. Инфраструктурный центр НТИ «Технет» отвечает за экспертно-аналитические доклады, нормативное регулирование и разработку национальных стандартов.

Также спикер подробно рассказал о собственной разработке Инжинирингового центра СПбПУ — цифровой платформе разработки и применения цифровых двойников CML-Bench®. Кроме того, проректор по цифровой трансформации представил опыт подразделений СПбПУ в реализации масштабных проектов в интересах высокотехнологичной промышленности и не только. Это такие проекты, как разработка цифрового двойника двигателя ТВ7-117СТ-01 для корпорации АО «ОДК-Климов», разработка вибросита для Топливной компании «ТВЭЛ» и разработка новых саней с улучшенными аэродинамическими характеристиками и показателями управляемости для российского спортсмена, трёхкратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка мира по санному спорту Романа Репилова.

Далее Алексей Иванович пригласил слушателей принять участие в ежегодном экспертном мероприятии экосистемы инноваций СПбПУ — Пятом международном форуме «Передовые цифровые и производственные технологии», который пройдет в Санкт-Петербурге 12-13 октября этого года.

Лекция вызвала неподдельный интерес слушателей и завершилась серией вопросов и ответов.

Рабочая программа продолжилась совещанием с деканами факультетов Южно-Казахстанского университета, руководителями проектов и направлений исследований. Алексей Иванович ответил на вопросы, касающиеся построения и организации деятельности эффективных передовых инжиниринговых подразделений, поделился опытом решения фронтирных задач промышленности, сборки команд и проектных консорциумов, создания зеркальных инжиниринговых центров, модели подготовки современных инженеров организации, эффективного взаимодействия науки, образования и промышленности.

Алексей Боровков отметил: Подготовка инженерных кадров мирового уровня строится на решении реальных фронтирных задач от высокотехнологичной промышленности. Без этого важнейшего фактора ничего не получится, ни эффективного взаимодействия между вузами в рамках зеркальных инжиниринговых центров, ни быстрой подготовки «инженерного спецназа». Кроме того, эффективным форматом обучения является привлечение двух наставников — со стороны университета и со стороны компании-заказчика. Именно так построена работа в Передовой инженерной школе СПбПУ .

Подводя итоги встречи, ректор ЮКУ выразила особую благодарность Алексею Боровкову и ректору СПбПУ Андрею Рудскому за возможность обмена опытом и знаниями: Нам, нашему вузу, который имеет 80-летнюю историю, очень необходим Ваш опыт, Алексей Иванович, опыт вашего университета. Можно по праву сказать, что это мировой опыт! Это опыт и научно-технический задел в области вычислительной механики, компьютерного инжиниринга, передовых мульти- и трансдисциплинарных компьютерных технологий мирового уровня для решения промышленных задач. Мы убеждены, что нам необходимы коллаборации между учеными, научными и образовательными организациями, в частности, с ведущим техническим университетом России. Алексей Иванович, мы только начинаем работу в этом направлении, но нам особенно важно сотрудничество с СПбПУ, с Передовой инженерной школой СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Выражаю Вам и ректору университета Андрею Рудскому глубокую благодарность от нашего региона, города Шымкент .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI