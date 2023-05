Приглашаем написать статистический диктант

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 22 по 28 мая по всей России проходит юбилейный статистический диктант. В течение недели любой желающий может заполнить заявку и принять участие в онлайн-акции на официальном сайте.

За 60 минут нужно будет ответить на 30 вопросов на знание методологии статистики, её истории и современных статистических подсчётов, а также решить несколько задач.

По результатам прохождения диктанта все участники получат именные сертификаты, а набравший максимальное количество баллов – памятный приз от руководителя Мосстата.

Подготовиться к диктанту, изучить вопросы прошлых лет и получить другую тематическую информацию можно на официальном сайте https://sd.rosstat.gov.ru/.

Отметим, что в первом диктанте 2019 года приняли участие более 500 человек из двух регионов страны, а в 2022 году число участников выросло в 9 раз и охватило 80 регионов России. За четыре года свои статистические знание проверили более 10 тыс. человек.

Организатор диктанта – Федеральная служба государственной статистики. Уникальные вопросы составляют лучшие специалисты Росстата по всей стране.

