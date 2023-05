«Политех-пресс» представил новинки на Международном книжном салоне

Source: MIL-OSI Russian Language News

C 18 по 21 мая на Дворцовой площади прошёл XVIII Международный книжный салон. В фестивале, который приурочили к 320-летию Санкт-Петербурга, участвовало более 260 издательств. Мероприятие посетили свыше полумиллиона петербуржцев и гостей города.

По данным Российской книжной палаты РФ, Издательско-полиграфический центр СПбПУ ежегодно входит в тройку лидеров по количеству выпущенных изданий от имени университета в Санкт-Петербурге. Для гостей Книжного салона ИПЦ «Политех-пресс» представил книжные новинки 2023 года, а также образцы изделий новых направлений деятельности — электронные издания на компакт-дисках, переплёты ручной работы, репринты, изделия из экокожи.

В рамках деловой программы представители «Политех-пресс» провели круглый стол «Через книги — в науку. Презентация второго издания книги Аркадия Соснова „Калитка имени Алфёрова“». Книга содержит 90 историй, которые нобелевский лауреат рассказал журналисту и писателю Аркадию Соснову. Сегодня, когда Ж. И. Алфёрова уже нет с нами, его размышления о науке, образовании, культуре особенно ценны.

В разговоре участвовали генеральный директор ООО «Журналистский центр» Инна Соснова, супруга автора книги, д. физ.-мат. н., директор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Иван Мухин и директор Издательско-полиграфического центра СПбПУ Евгений Алимов.

Евгений Алимов рассказал, что с удовольствием откликнулся на предложение выпустить второе издание, приуроченное к 90-летию Жореса Ивановича. Журналист Аркадий Соснов сумел донести не только уникальные подробности жизни учёного, начиная со студенческих лет, но и особую алфёровскую интонацию. Академик предстаёт жизнелюбом с незаурядным чувством юмора. Во многом благодаря этим его качествам истории о научных свершениях, о путешествиях и встречах читаются на одном дыхании.

Иван Мухин был учеником академика Алфёрова. На встрече он вспомнил студенческие годы и напутствовал молодёжь, отметив, насколько важно учиться у выдающихся профессоров. Так, он посоветовал пришедшим на мероприятие быть дерзкими и любопытными, не бояться задавать вопросы преподавателям, а ещё наблюдать и учиться тем качествам, которые могут сформировать личность и привести к успеху.

Сотрудники Издательско-полиграфического центра СПбПУ «Политех-пресс» рассказали, что в этом году на Книжном салоне они представили ассортимент книг прошлого года и текущего, всего около 250 наименований. Показали они и новый вариант оформления изданий — электронную книгу на компакт-диске. Особенностью такого издания является интерактивное сопровождение текста книги в виде гиперссылок на рисунки и таблицы, источники в сети интернет, вставки аудиофайлов, видеоматериалов.

Главные гости салона, конечно, горожане. А стенд Политеха на особом счету у посетителей, потому что многие из них — наши выпускники разных возрастов. Для большинства из них фестиваль даёт уникальную возможность не просто выбрать книги на свой вкус, но и пообщаться с представителями вуза, поучаствовать в различных развлекательных активностях , — отметила ведущий менеджер по издательско-полиграфической деятельности Екатерина Киселёва.

«Каждый год мы стараемся оставить яркое впечатление, проводим творческие задания для посетителей, — поделилась замдиректора по производству Издательско-полиграфического центра СПбПУ Полина Бородина. — Мы привезли монетный аттракцион, и дети с удовольствием создавали памятный сувенир. Также мы разместили полотна: на одном представлены интересные факты, связанные с образованием, на другом посетители оставляли сердечные поздравления с 320-летием Санкт-Петербурга. Все пожелания мы разместим в пространстве нашего издательства. Также у гостей стенда была возможность подписать ретро-открытки с видами университета начала 20 века, которые нам предоставил Музей истории СПбПУ, и отправить почтой России, опустив в почтовый ящик „Почта Политеха“. Эти открытки переданы в почтовое отделение на территории вуза и дойдут до своих адресатов».

