Поздравляем с Днём славянской письменности и культуры

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия.

День памяти этих святых начали праздновать в Болгарии ещё в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Белоруссию, Молдову.

Праздник сопровождают различные мероприятия: научные конференции, концерты, фестивали и ярмарки. В школах проходят уроки родной речи, на которых ребят знакомят с вкладом Кирилла и Мефодия в язык и культуру нашей страны.

Поздравляем кафедру русского языка с этим важным историческим праздником!Желаем творческого настроения, всегда быть грамотными, умными и мудрыми, чтить свою культуру и с уважением относиться к славянской истории. С праздником!

