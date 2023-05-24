Плановое завершение действия временных мер регуляторной поддержки банков (24.05.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
1 За исключением центральных контрагентов и КО — расчетных депозитариев, для которых действует решение Совета директоров Банка России от 29.12.2022 «О порядке формирования резервов на возможные потери и расчете обязательных нормативов небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и кредитных организаций — расчетных депозитариев».
2 В рамках запланированных изменений в Положение Банка России от 28.06.2017 №
3 Для КО — расчетных депозитариев и центральных контрагентов будет предоставлена рассрочка по 31.12.2027
4 Положение Банка России от 06.08.2015 №
5 Инструкция Банка России от 29.11.2019 №
6 Федеральный закон от 07.08.2001 №
7 Аналогичное решение планируется и в отношении НФО.
8 Федеральный закон от 14.03.2022 №
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
10 Изменения в Инструкцию №
11 См. комментарий в сноске 10.
12 НКО НКЦ АО и НКО АО НРД соответственно.
13 Изменения в Инструкцию №
14 См. комментарий в сноске 2.
15 См. комментарий в сноске 1.
16 См. комментарий в сноске 13.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.