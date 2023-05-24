ПИФ пользуются популярностью у розничных инвесторов: итоги I квартала 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В I квартале 2023 года число пайщиков — физических лиц выросло на 8,6% и достигло 8,6 млн человек. Основной приток по-прежнему приходился на биржевые ПИФ, что во многом связано с невысокими комиссиями и простотой покупки. Однако у розничных инвесторов продолжают набирать популярность и закрытые ПИФ, ориентированные прежде всего на аренду коммерческой недвижимости.

Интерес розничных клиентов к ПИФ объясняется желанием доверить свои инвестиции профессиональным управляющим, невысокими ставками по депозитам и возможностью диверсифицировать вложения даже при незначительных объемах.

Доходность розничных фондов сохранилась двузначной на фоне роста российского фондового рынка. Средневзвешенная доходность биржевых ПИФ составила 10,6%, открытых ПИФ — 11,8%.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей паевых инвестиционных фондов» за I квартал 2023 года.

Фото на превью: Gustavo MS_Photography / Shutterstock / Fotodom