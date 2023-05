О проведении 25 мая 2023 года размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии 002Р-01 АО “Эталон-Финанс”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 АО “Эталон-Финанс” (АО) (Дополнительный выпуск №1):

Наименование Эмитента АО “Эталон-Финанс” Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01 (Дополнительный выпуск №1) Идентификационный/регистрационный номер выпуска 4B02-01-55338-H-002P от 19.05.2023 года Дата начала размещения 25 мая 2023 г. Дата начала торгов 25 мая 2023 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

(Расчеты: Рубль) Объем выпуска (в валюте номинала) 2 000 000 000 Торговый код RU000A105VU7 ISIN код RU000A105VU7 Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1010 (Одна тысяча десять) рублей 50 копеек за одну облигацию, что соответствует 101,05 (Сто одной целой пяти сотым) процентам от ее номинальной стоимости Код расчетов Z0 Андеррайтер ПАО Банк Синара (идентификатор Участника торгов – EC0106000000, краткое наименование организации в Системе торгов – БанкСинара) Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов:

? период сбора заявок: 10:00 – 12:30;

? период удовлетворения заявок: 12:45 – 15:30.

После окончания периода удовлетворения:

? период сбора и удовлетворения заявок: 15:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения ? время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.



