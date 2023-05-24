О проведении 25 мая 2023 года размещения дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии 002Р-01 АО “Эталон-Финанс”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 АО “Эталон-Финанс” (АО) (Дополнительный выпуск №1):
|Наименование Эмитента
|АО “Эталон-Финанс”
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01 (Дополнительный выпуск №1)
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-01-55338-H-002P от 19.05.2023 года
|Дата начала размещения
|25 мая 2023 г.
|Дата начала торгов
|25 мая 2023 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|2 000 000 000
|Торговый код
|RU000A105VU7
|ISIN код
|RU000A105VU7
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1010 (Одна тысяча десять) рублей 50 копеек за одну облигацию, что соответствует 101,05 (Сто одной целой пяти сотым) процентам от ее номинальной стоимости
|Код расчетов
|Z0
|Андеррайтер
|ПАО Банк Синара (идентификатор Участника торгов – EC0106000000, краткое наименование организации в Системе торгов – БанкСинара)
|Время проведения торгов в дату начала размещения
|Время проведения торгов:
? период сбора заявок: 10:00 – 12:30;
? период удовлетворения заявок: 12:45 – 15:30.
После окончания периода удовлетворения:
? период сбора и удовлетворения заявок: 15:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
|Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
|? время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.