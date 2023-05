О приостановке и возобновлении торгов ценными бумагами BrokerCreditService Structured Products Plc

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “24” мая 2023 года приняты следующие решения:

Приостановить с “30” мая 2023 года торги ценными бумагами, включенными в раздел “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с необходимостью минимизации потенциальных рисков ПАО Московская Биржа, связанных с особенностями условий выпуска ценных бумаг, в частности условий выплаты при автоматическом досрочном погашении, а также с расхождениями данных о дате фиксации списка владельцев облигаций, получаемых от эмитента и иностранного депозитария (Евроклир) через НКО АО НРД, а также с целью недопущения ситуаций заключения (исполнения) сделок с расчетами после даты фиксации списка владельцев ценных бумаг, в отношении следующих ценных бумаг: 1 Кредитные облигации “Пегас”, привязанные к цене акций, со сроком погашения в ноябре 2025 года, предназначенные для квалифицированных инвесторов, BrokerCreditService Structured Products Plc, со следующими параметрами выпуска:

тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента;

торговый код – XS2252533075;

ISIN код – XS2252533075.

Возобновить с “02” июня 2023 года торги ценными бумагами, указанными в пункте 1.



