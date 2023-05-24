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О начале торгов ценными бумагами “25” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “24” мая 2023 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “25” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “25” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-467
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-467-01000-B-005P от 25.04.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук
Дата погашения 26.05.2023
Торговый код RU000A1069Q1
ISIN код RU000A1069Q1
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ
  1. Определить:
  • “25” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “25” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01
Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Пенсионный холдинг”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-01-83381-H от 17.05.2023
Номинальная стоимость 1 000 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 30 000 штук
Дата погашения 25.05.2043
Торговый код RU000A1069Y5
ISIN код RU000A1069Y5
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Закрытая подписка
Цена размещения Цена размещения в каждую дату размещения составляет 100 % от номинальной стоимости Облигаций (1 000 000 рублей).
Дата окончания размещения Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 10-й день с даты начала размещения выпуска Облигаций;
2) дата размещения последней из Облигаций данного выпуска.
Андеррайтер  
наименование АО “ИК “Лидер”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0335500000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ИК Лидер
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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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