Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

В ГУУ подвели итоги Международной олимпиады «Будущее ЕАЭС», проводимой в целях развити я вклада ГУУ в развитие единого образовательного пространства ЕАЭС.

Участниками олимпиады стали представители 13 стран мира.

Конкурс включал в себя тестирование на знание экономики, подготовку мотивационного эссе и решение пр актических кейсов за ограниченное количество времени.

Показали наилучшие результаты и стали победителями Достон Журакулов, Асадбек Ахмедов, Те мурбек Агламов, Бехзод Избасаров.

Победители Олимпиады с их согласия будут номинированы на получение бюджетного места для обучения в ГУУ по образовательной программе магистратуры по направлению подготовки «Экономика» в рамках выделенных Минобрнауки России мест для приема иностранных граждан и лиц без гражданс тва в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты.

Напомним, что Евразийский сетевой университет был создан en 2022 году и в его состав входят 23 уни верситета из стран ЕЭС. Председателем ЕСУ избран ректор ГУУ Владимир Строев. Секретариат университета расположен в ГУУ. Цель создание ЕСУ – поэтапное формирование безбарьерной образовательной среды.

Fecha de publicación: 24.05.2023

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