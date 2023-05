На IV Международном фестивале SPbTransportFest

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербурге с 18 по 20 мая прошёл IV Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest. Как и в прошлом году, СПбГАСУ принял активное участие в этом событии.

На выставке инновационного транспорта СПбГАСУ совместно с ООО «ГРИН-ТРАК СПб» представил новую разработку – электробагги. Он оснащён тяговой электроустановкой суммарной мощностью 60 кВт (81 л. с.) и способен двигаться со скорость до 80 км/ч. Транспортное средство оснащено полным приводом, особенность которого в том, что вращение каждого колеса осуществляется своим независимым электромотором.

Ксения Пологова, Евгений Трофимов, Виталий Васильев и электробагги

В группу разработчиков багги под руководством доцента кафедры технической эксплуатации транспортных средств автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Сергея Воробьёва вошли аспиранты Олег Никифоров, Виталий Васильев, Павел Разумов, магистрант Евгений Трофимов и студентка бакалавриата Ксения Пологова. Все они получили дипломы научно-технического творческого конкурса для школьников и студентов «АвтоЭволюция-2023», который проводился в рамках фестиваля, одержав победу в номинации «Инновационные транспортные системы» с конкурсной работой на тему «Разработка проектировочных решений электрических силовых установок на примере электробагги».

Как рассказал Сергей Воробьёв, в 2021 г. на автомобильно-дорожном факультете была создана научная группа из преподавателей, студентов и аспирантов, которая ведёт исследования электротранспорта, а также проектирует и собирает электромобиль в рамках межвузовского проекта по созданию родстера «Крым».

Багги был создан в 2022 г. как полноразмерная модель для изучения работы силового привода, контроллеров, отработки конструктивных вопросов. В 2023 г. он проходил зимние эксплуатационные испытания. После выставки пройдут летние испытания. С сентября 2023 по май 2024 г. планируется перенести электрическую силовую линию непосредственно на родстер «Крым».

В номинации «Мой главный наставник» конкурса «АвтоЭволюция-2023» победу одержал студент бакалавриата Иван Бешенцев. Иван написал эссе о своём школьном наставнике и выступил на II Международном детском автомобильном форуме.

Преподаватели нашего вуза приняли участие в деловой программе фестиваля.

Андрей Зазыкин

На сессии «Новые кадры для транспортной отрасли: от рабочего до руководителя» декан автомобильно-дорожного факультета Андрей Зазыкин выступил с докладом «Школа – колледж – вуз – ДПО – работодатель: интеграция для обеспечения развития кадрового потенциала». Спикер рассказал о роли работодателей в профориентационной работе и о том, каким образом можно интегрировать потенциал работодателя в образовательный процесс, поделился информацией о профориентационной работе СПбГАСУ и пригласил участников сессии к более тесному сотрудничеству.

Игорь Черняев

На расширенном заседании Комитета по мониторингу и прогнозированию рынка труда и профессиональным квалификациям в автомобилестроении Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении (СПКА) заведующий кафедрой технической эксплуатации транспортных средств (ТЭТС) Игорь Черняев выступил с докладом «Перспективы совершенствования системы профстандартов в области автомобильного транспорта для 6–8 уровней квалификации». Он предложил описать функции инженерных работников в области технической эксплуатации автомобильного транспорта, относящиеся к персоналу автохозяйств. В существующих профстандартах эти трудовые функции не описаны вовсе. Был представлен проект профстандарта «Специалист по организации и проведению технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств», подготовленный при участии отраслевых партнёров.

Алексей Пенкин

На сессии «Расширение использования экологически чистого транспорта» доцент кафедры ТЭТС Алексей Пенкин рассказал об оценке влияния альтернативных топлив на экологию автомобильного транспорта. Он дал сравнительную оценку различным альтернативным топливам, выделил наиболее перспективные из них и описал инструменты по расширению их применения в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте. Кроме того, Алексей Пенкин сообщил о разработках, проведённых специалистами автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ в области новых технологических решений, в частности, о созданной ими системе управления газодизельным двигателем, которая позволяет повысить эффективность использования природного газа в транспортных дизельных моторах.

