Минэкономразвития России и ЦСР провели вебинары для участников конкурса «Лучшая муниципальная практика»

а три дня проведения вебинаров в них приняли участие более 300 муниципальных образований и представители различных субъектов России. Об этом сообщила заместитель директора региональной политики Минэкономразвития России Анна Кисель.

«Минэкономразвития РФ курирует две номинации – «Муниципальная экономика и финансы» и «Обеспечение эффективной обратной связи». Вебинары были рассчитаны на претендентов номинации «Обеспечение эффективной обратной связи». С участниками вебинаров рассмотрели нюансы заполнения конкурсных заявок и проработали распространенные ошибки при их заполнении. Заявки от регионов на участие в конкурсе будут приниматься до 20 августа», – отметила Анна Кисель.

По ее словам, интерес к Всероссийскому конкурсу «Лучшая муниципальная практика» ежегодно растет. За шесть лет проведения конкурса, начиная с 2017 года, его участниками стали 4923 муниципалитетов, 196 заняли призовые места. По всем номинациям в прошлом году получено более 1 тысячи заявок, определено 50 победителей. В этом году также будет 50 победителей в пяти номинациях по двум категориям участников – городских округов и сельских поселений.

Заместитель директора центра пространственного развития ЦСР Мария Комкова сообщила, что от Всероссийской Ассоциации местного самоуправления поступила просьба провести вебинары.

«Проведенная работа поможет еще большему количеству муниципальных образований принять участие в конкурсе в этом году и улучшить качество подаваемых ими заявок», – отметила она.

