Магистрант ФИТ НГУ из Конго представил новый алгоритм рекомендации товаров пользователям

Студент 2 курса магистратуры Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Бумбанда Пама Гондран Альмега занимается научно-исследовательской работой по построению рекомендательной системы для пользователей. В процессе исследования он создал новый метод рекомендации товаров на основе алгоритма коллаборативной фильтрации – технологии прогнозирования предпочтений пользователя с учетом интересов других посетителей интернет-ресурса, согласно которой система, полагаясь на собираемую информацию, рекомендует те товары, которыми аудитория со схожими интересами уже интересовалась, а конкретный пользователь – еще нет. Свою разработку молодой исследователь представил на международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР 2023», прошедшей с 17 по 19 мая, и занял первое место в своей секции.

— Доклад для выступления на сессии в ТУСУРе я готовил в рамках своей научно-исследовательской работы по построению рекомендательной системы на основе алгоритма коллаборативной фильтрации. Данная тема очень актуальна, особенно в африканских странах, где скорость передачи данных по-прежнему является большой проблемой и отличие от России и других развитых стран. Я постарался создать новый метод, основанный на модификации алгоритма коллаборативной фильтрации и способный работать в условиях низких скоростей передачи данных, — объяснил магистрант.

Как объяснил Бумбанда Пама Гондран Альмега, еще до обучения в университете он разрабатывал интернет-магазин для использования в Конго и захотел добавить модуль для рекомендации товаров. Однако в процессе разработки им были выявлены пробелы в существующих на тот момент технических решениях. Из-за этого выполнить задачу у разработчика не получилось, и пришлось искать другие пути решения проблемы. Так магистрант и пришел к разработке нового метода.

Студент признался, что на победу в конференции не рассчитывал, хотя занимался подготовкой доклада почти четыре месяца. Он рассказал, что немного волновался, но выступил удачно, и аудитория восприняла его выступление с интересом: было задано много вопросов, на каждый из которых у выступающего был готов исчерпывающий ответ.

— Я не ожидал, что мой доклад займет первое место, потому что другие ребята, участвовавшие в секции, подготовили очень интересные и качественные презентации. Кто-то придумал новые формулы, а кто-то даже разработал программное обеспечение с применением нейросети. Но победу отдали мне, быть может, из-за актуальности темы исследования. По крайней мере, председатель секции – доктор технических наук, профессор Илья Ходашинский – отметил, что тема действительно интересная, поэтому в дальнейшем я намерен продолжать свои исследования в этой области, — рассказал Бумбанда Пама Гондран Альмега.

