Инфляционные ожидания населения возросли, ценовые ожидания предприятий снизились

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В мае 2023 года инфляционные ожидания населения несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца.

По данным опроса ООО «инФОМ», граждане ожидают, что инфляция в ближайшие 12 месяцев составит 10,8%. Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца в целом снизились, однако в розничной торговле продолжили рост. Более подробно читайте в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Фото на превью: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

