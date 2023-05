Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На каких программах можно учиться в Политехе? Как подать документы? Что делать после окончания обучения на подготовительном отделении? Ответы на эти и многие другие вопросы получили иностранные студенты подготовительного отделения в рамках профориентационных мероприятий, организованных Отделом по работе с иностранными студентами.

Профориентационные мероприятия для студентов подготовительного отделения проводились на площадке Международного кампуса СПбПУ в Ресурсном центре международной деятельности. Мероприятия были организованы сотрудниками ОРИС при участии преподавателя Высшей школы производственного менеджмента Чжоу Хаонаня и помощника проректора по международной деятельности Павла Неделько.

Более 400 иностранных студентов из 34 стран обучаются на программах подготовки к поступлению в университет на контрактной основе. Для удобства студентов профориентация проводилась в течение трёх дней на разных языках: на русском, английском и китайском. За несколько дней до начала мероприятия студенты заполнили специальную онлайн-форму, где задали интересующие их вопросы, ответы на которые они бы хотели получить на встрече. Это помогло грамотно составить план мероприятия с учётом актуальных запросов от аудитории.

Иностранных студентов познакомили с направлениями подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также с международными образовательными программами бакалавриата и магистратуры .

Кроме того, студенты подготовительного отделения узнали о возможности обучаться в аспирантуре как на русском, так и на английском языке . Сотрудники ОРИС рассказали об особенностях процедуры подачи документов для поступления, преимуществах учёбы в СПбПУ и о возможностях участия во внеучебной деятельности Политеха.

В конце каждой встречи проводился розыгрыш призов с сувенирной продукцией СПбПУ, что стало приятным сюрпризом для слушателей профориентации.

«Студенты подготовительного отделения продемонстрировали интерес к продолжению обучения в Политехе и задавали много вопросов, — отметила ведущий специалист ОРИС Альбина Бакурина. — Послушать про поступление в Политех приходили даже нынешние студенты, которые хотели получить актуальную информацию для своих родных или друзей. Планируем поддерживать эту традицию в будущем и рассматриваем варианты проведения профориентации не только на русском, английском и китайском языках, но и на французском, и арабском».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI