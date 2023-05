Илья Торосов: Минэкономразвития разработает методологию по реализации климатических проектов в энергетике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития разработает универсальные инструменты для расчетов «базовой линии» и эффектов реализации климатических проектов в энергетике. Методология реализации проектов поможет снизить количество выбросов в самой энергоемкой отрасли – энергетике. Об этом первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов заявил на Евразийском экономическом форуме.

Торосов отметил, что Россия – ответственный участник Парижского соглашения по климату, которая взяла на себя амбициозные обязательства по ограничению нетто-выбросов и в итоге, к 2060 году – выход на углеродную нейтральность (выбросы полностью компенсируются поглощением). «Декарбонизация – это прежде всего повышение эффективности нашей экономики, рост ее долгосрочной конкурентоспособности, экспортного потенциала», – сказал Торосов.

По его словам, для исполнения взятых обязательств в России уже сформировано углеродное регулирование (296-ФЗ, подзаконные акты), создана инфраструктура («зеленая» таксономия, реестр выбросов, верификаторы), запущен пилотный проект по квотированию выбросов на Сахалине.

Кроме того, в России создана система добровольных климатических проектов и обращения углеродных единиц: утверждены критерии климатического проекта, создан институт национальных верификаторов (14 организаций) и реестр углеродных единиц.

При этом Торосов отметил, что климатические проекты – это инструмент для сотрудничества и совместного достижения глобальных целей Парижского соглашения. «Важно гармонизировать законодательство, развивать евразийские инициативы по климату, общие климатические стандарты, совместные климатические проекты, синхронизированные системы верификации парниковых газов, привлечение инвестиций в низкоуглеродное развитие».

Для грамотного планирования государственной климатической политики, по мнению Торосова, важно иметь собственные оценки экономической эффективности принимаемых мер. Для этого в 2022 году Минэкономразвития России приступили к реализации «Важнейшего инновационного проекта государственного значения» по климату (ВИП ГЗ). «Для нас это создание и развитие Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ. Фундаментальная задача этого мегапроекта – создать российскую модель глобального климата, не только России, но и всего мира. Прикладная задача – анализ и прогнозирование воздействия изменения климата на экономику».

Торосов отметил, что результаты ВИП ГЗ будут использоваться как для планирования адаптации к изменениям климата и оценки ее эффективности, так и для оценки результативности мер декарбонизации, ее социальных и экономических эффектов.

При этом наработки, которые получит Россия от реализации проекта могут быть полезны партнерам по ЕАЭС. Речь о прогнозах климатических изменений, связанных с ними рисках для стран ЕАЭС, оценке антропогенного и природного факторов в изменениях климата, потенциала экосистем для предотвращения изменений климата и адаптации, подборе оптимальных мер адаптации и декарбонизации с учетом эффектов для климата, экономики и социальной сферы и других темах.

