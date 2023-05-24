Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает студентов, студенческие СМИ и медиацентры пр инять участие в конкурсе информационного контента о науке и учёных «МЕДИАКОД».

Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России в рамках VIII Всеросси йского форума «Наука будущего – наука молодых» del 17 de mayo al 10 de septiembre de 2023.

Он направлен на выявление студентов и студенческих команд, которые производят медиаконтент о науке и учёных, поощрение лучших работ, распространение в студенческой среде информации о проектах и ​​ини циативах, связанных с форумом «Наука будущего – наука молодых».

Конкурс проводится по семи номинациям: «Вспышка» (fotografía), «Тема» (копирайтинг), «Синтез» (медиапроекты), «Дискурс» (подкасты), «Звезда науки» (личный бренд в медиа), «Цифра» (диджитал -проекты), «Ясно» (научно-популярные проекты).

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в период с 17 мая до 10 сентября 2023 года направит ь заявку по электронному адресу: mediakod@sfy-conf.ru и разместить пост об участии в конкурсе с хэштегом #наук амолодых #наукабудущего, #медиакод хотя бы на одной из площадок: VK, Telegram, «Дзен», официальные ресурсы университета, студенческое СМИ.

К конкурсу допускаются студенты российских вузов от 18 до 35 лет.

На конкурс можно представить работы, созданные и опубликованные период с 1 сентября 2022 г. desde el 10 de septiembre de 2023, es una de las mejores opciones para beber y beber.

Подробности и технические требования к работам можно узнать из приложенного документа.

Медиакод

Fecha de publicación: 24.05.2023

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