Дмитрий Вольвач предложил развивать процедуры медиации для устранения торговых барьеров на рынке ЕАЭС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Основные направления работы по устранению торговых барьеров, подходы к введению ограничительных мер, развитие института медиации и ускорение цифровизации стали главными темами делового завтрака на тему «Внутренний рынок ЕАЭС: вызовы и перспективы развития», который состоялся в среду, 24 мая, в рамках Евразийского экономического форума.

“Скорость создания единого внутреннего рынка и, что самое главное, его качество зависит от принципиального поведения, не допускающего злоупотребления правом, всех задействованных в формировании такого рынка участников – не только государств-членов, но и Евразийской экономической комиссии, выступающей регулятором, а также и от Суда Союза”, – подчеркнула Судья Суда ЕАЭС Венера Сейтимова. Она акцентировала внимание, что “независимо от предмета заявленных в Суд требований и обращений за толкованием норм права Союза, Суд неизбежно обсуждает в ходе рассмотрения конкретных дел ключевой вопрос экономической интеграции – обеспечение доступности четырех свобод в рамках формирования единого внутреннего рынка, – как основной правовой посыл Договора о Союзе”.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач высоко оценил системную работу по сокращению барьеров на рынке ЕАЭС, которая вносит ощутимый вклад в развитие товарооборота стран Союза.

Он призвал государства-члены Союза к максимально взвешенному подходу при введении ограничительных мер во взаимной торговле. «Даже если в экстраординарных случаях приходится вводить ограничительную меру, необходимо через постоянный диалог разъяснять ее смысл и временный характер, обсуждать, как снизить негативный эффект. Именно с таким запросом к нам обращается бизнес», – подчеркнул замминистра. По его словам, запреты в рамках взаимной торговли товарами на основании 29 статьи Договора о ЕАЭС не должны превращаться в рутинные механизмы защиты национальных производителей и поставщиков услуг. «В среднесрочной перспективе барьеры всегда негативно отражаются на рынке», – предупредил он.

«Мы очень серьезно реагируем на обратную связь от бизнеса. Очень многие решения по защите интересов предпринимателей принимаются быстро именно потому, что мы слышим бизнес через различные каналы связи», – сказал замглавы Минэкономразвития.

Дмитрий Вольвач также отметил активное применение медиативных процедур до момента окончательной квалификации препятствий. «Суд ЕАЭС – высшая конечная инстанция для разрешения споров, но мне бы хотелось, чтобы досудебное урегулирование стало нашей регулярной практикой, и чтобы у Суда было большей кейсов, когда он выступает с разъяснениями, которые должны быть обязательными для применения в рамках процедур разрешения споров. Зачастую это намного более эффективно, что непосредственные разбирательства в судебной инстанции», – сказал он.

Дмитрий Вольвач напомнил, что в своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС по случаю председательства России в органах Союза Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание активизации взаимодействия в области цифровой трансформации. «Чем активнее мы цифровизируем нашу работу, прежде всего логистику, обмен информацией, тем меньше будет барьеров. Если есть общие стандарты, если органы всех стран по контролю за производством и оборотом товаров будут пользоваться преимуществами цифровых технологий, это позволит не только снимать барьеры, но и делать контроль невидимым для бизнеса, а все споры решать «на берегу»», – заключил замминистра.

Заместитель министра экономики Республики Беларусь Алеся Абраменко подтвердила, что необходимо систематизировать причины возникновения барьеров. “Важно усилить наше взаимодействие и до квалификации барьеров проводить консультации с партнёрами для выяснения причин их появления. Также следует более активно задействовать инструмент консультативных заключений Суда ЕАЭС, что поддержано представителем Суда, как инструмента “мягкого права”, – поддержала она тезис российского коллеги.

Заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана “Атамекен” Тимур Жаркенов отметил ожидаемый положительный эффект с утверждением Новой Методологии ЕАЭС по устранению препятствий. Он предложил Комиссии активнее проводить работу над Реестром барьеров ЕАЭС, в том числе чтобы реестр отражал истинную картину по действующим на внутреннем рынке ЕАЭС препятствиям. Тимур Жаркенов поблагодарил Комиссию за внедренный по инициативе “Атамекен” реестр обращений на портале «Функционирование внутренних рынков ЕАЭС», в котором любой пользователь может увидеть статус работы над обращением, в том числе, когда поступило обращение, когда проведены консультации или направлен ответ.

В деловом завтраке также приняли участие вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Жанель Кушукова и член Коллегии по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI