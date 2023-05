Source: MIL-OSI Russian Language News

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая. Он приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, объединивших братские народы единой письменной традицией.

Новая азбука была создана около 863 г. Учёные до сих пор не пришли к единому мнению, была ли это кириллица, получившая название по имени одного из братьев – Кирилла, или глаголица (от слова «глаголить», т. е. «говорить»).

По одной из версий, Кирилл и Мефодий создали кириллицу, а позже на её основе ученики Мефодия придумали глаголицу, чтобы продолжить дело распространения славянского письма. По другой версии, Кирилл и Мефодий стали авторами глаголицы, а затем ученик Кирилла по имени Климент Охридский составил кириллицу.

Между двумя азбуками было много общего, они отличались начертанием и применялись у славян параллельно. Постепенно более простая кириллица вытеснила глаголицу на юге, а на западе её сменила латиница.

У каждой кириллической буквы было своё название, некоторые из которых складывались в смысловые ряды, помогавшие ученикам быстрее запомнить азбуку: «Аз Буки Веди» (я буквы ведаю, т. е. знаю), «Глагол Добро Есть» («Глагол» – слово изреченное или написанное, «Добро» – достояние, «Есть» – третье лицо единственного числа от глагола «быть»).

На основе кириллицы созданы многие современные славянские алфавиты, а также алфавиты целого ряда других языков. День славянской письменности и культуры напоминает нам о том, что славянские народы имеют общие истоки, а также о роли книжности в духовном развитии людей. В этот день проводятся научные и творческие мероприятия, посвящённые славянской культуре, а в храмах совершаются праздничные богослужения.

