В Политехе продолжается конкурс портфолио для поступающих в магистратуру

Учебный год подходит к концу, и для студентов наступает горячая пора зачетов и экзаменов. Кроме того, те, кто сейчас уже готовится к защите диплома бакалавров и специалистов, этот особо ответственный период. Старшекурсники принимают важное для себя решение — закончить процесс обучения и строить карьеру с дипломом первой ступени высшего образования или пойти в магистратуру. Для тех, кто выбрал обучение в магистратуре — самое время определиться с направлением подготовки и способом поступления. Тут есть два варианта. Поступать, как говорится, «по-классике», через вступительные испытания или стать победителем конкурса портфолио.

Конкурс портфолио дает возможность поступить на программы магистратуры Политехнического университета, не сдавая экзамен. А еще позволяет выиграть грант от 15.000 рублей и получить приоритетное право при заселении в общежитие (для иногородних). Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте portfolio.spbstu.ru

Заявка состоит из следующих документов:

заявление;

видеовизитка;

портфолио в электронном виде (документы, подтверждающие наличие у конкурсанта достижений);

документ, подтверждающий, что конкурсант является студентом или выпускником образовательной организации высшего образования (справка или диплом о высшем образовании).

Какие достижения учитываются в конкурсе, сколько баллов они принесут, а также максимальное количество победителей по каждому направлению можно найти в положении конкурса (приложения 2 и 3).

Ссылка на положение тут .

Также призеры конкурса портфолио СПбПУ получат +6 баллов к вступительным испытаниям Политехнического университета в качестве индивидуального достижения.

Положение о специальных грантах студентам первого курса магистратуры доступно здесь .

Прием заявок для участия продлится до 31 мая 2023 года.

