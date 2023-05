В ГУУ наградили победителей олимпиад «SKILLS TRENDS», «UniverSUM», «Status»

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 мая на дне открытых дверей магистратуры ГУУ подвели итоги и провели награждение победителей и призеров турниров и олимпиад, проводимых Институтом экономики и финансов.

В первую очередь поздравили победителей и призеров Турнира по экономической культуре «SKILLS TRENDS», которые получили дополнительные баллы при поступлении в ГУУ на магистерские программы направления Экономика в 2023 году. Конкурс проходил в несколько этапов. Первый тур включал в себя онлайн тест, ориентированный на оценку степени сформированности экономического мышления. Во втором этапе участники готовили публичное выступление на заданную тему. К оценке второго этапа привлекались представители Российской академии наук.

Первое место по результатам двух отборочных испытаний занял председатель студенческого научного общества ГУУ, выпускник Института экономики и финансов Егор Иванов. Второе место досталось студенту ИОМ Александру Свиридову. Третье место занял студент ИЭФ Вадим Ножкин.

Призерами турнира стали: студенты ИЭФ Руслан Жуламанов, Кирилл Конюхов, Анна Дмитриева, Евгений Сероштан, студенты ИУПСиБК Михаил Домашнев, Ираклий Мумладзе и студент КНИТУ-КАИ Рамиль Садыков.

Далее подвели итоги Олимпиады по экономической культуре «UniverSUM», победители и призеры которой получают дополнительные 3 балла при поступлении на программы бакалавриата ГУУ. В этом году победителем олимпиады стала Ксения Пухова, получившая помимо сертификата, подтверждающего результаты олимпиады, памятный подарок от ИЭФ ГУУ. Призерами олимпиады стали Мария Милушкина, Таисия Ибрагимова, Арсений Фаянсов.

Также 3 дополнительных балла при поступлении в ГУУ на программу бакалавриата получил победитель олимпиады по статистической грамотности «Status» Михаил Гусев.

