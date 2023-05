23.05.2023 Wicepremier M. Błaszczak: jesteśmy gotowi szkolić ukraińskich pilotów F-16 w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

23 maja wicepremier Mariusz Błaszczak wziął udział w posiedzeniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej, które odbyło się w Brukseli. Spotkaniu przewodniczył Joseph Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa.

Tematem przewodnim spotkania ministrów obrony były kwestie dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed niesprowokowaną agresją rosyjską, a takż e współpraca państw członkowskich w zakresie uzupełniania własnych zdolności obronnych.

Polska to kraj wschodniej flanki NATO, a więc mamy pewne obowiązki wynikające nie tylko z obowiązku obrony polskiej przestrzeni powietrznej, ale też ochrony np. przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich. W związku z tym jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje. Rozmawialiśmy o tym podczas dzisiejszego spotkania

– podkreślił wicepremier Błaszczak.

Podczas wizyty w Brukseli, w formacie dwustronnym odbyła się także rozmowa wicepremiera Błaszczaka z Borisem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec.

Z ministrem Pistoriusem rozmawialiśmy na temat uruchomienia hub-u, który jest przeznaczony do utrzymania czołgów Leopard, które są już na Ukrainie. Są przed nami pewne wyzwania, ale jestem dobrej myśli, że te wyzwania pokonamy. Rozmawialiśmy również na temat wydłużenia obecności niemieckich Patriotów na ziemi polskiej. I tu też jestem optymistą

– zaznaczył szef LUN.

Wicepremier Mariusz Błaszczak odniósł się także do swojej rozmowy z Komisarzem Unii Europejskiej Thierrym Bretonem.

Rozmawiałem także z komisarzem Bretonem na temat produkcji amunicji w polskich zakładach należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. (…) Mamy zapewnienie dotyczące tego, że w bardzo krótkim czasie proces zostanie uruchomiony. Komisja Europejska dysponuje odpowiednimi funduszami, które chce przeznaczyć na inwestycje w uruchomienie, tudzież rozwinięcie mocy produkcyjnych poszczególnych zakładów. A polski przemysł zbrojeniowy jeśli chodzi o produkcje amunicji należy do europejskiej czołówki.

– ministro poinformował.

W trakcie posiedzenia ministrów obrony UE odbyło się także spotkanie z udziałem Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga, na którym poruszone zostały kwestie współpracy UE-NATO w związku z obecną sytuacją bezpieczeństwa w Europie .

