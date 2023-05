23.05.2023 W Polsce powstanie centrum technologiczne Visa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Visa uruchomi w Polsce nowoczesny Hub Technologiczny.

Będzie to piąte tego typu centrum Visa na świecie i pierwsze w Europie.

Firma planuje zatrudnienie w związku z inwestycją ponad 1000 wysokiej klasy specjalistów z branży IT.

To wyjątkowo dobra informacja, że ​​Visa, wraz ze swoim unikatowym w skali świata doświadczeniem i know-how, wybiera spośród innych potencjalnych lokalizacji właśnie nasz kraj, budując tym samym pozycję Polski jako najleps zego miejsca realizacji inwestycji z branży nowych technologii

– podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Polska została wybrana na miejsce tej inwestycji między innymi ze względu wysokie kwalifikacje naszych pracowników z sektora IT, a także istotny zasób talentów na naszym rynku pracy. Mamy ogromny potencjał, por przyciągać do naszego kraju wysoce innowacyjne inwestycje

– dodał premier.

Ministrosdos Finansów wspiera inwestorów

Chcemy podtrzymywać atrakcyjność Polski na mapie potencjalnych inwestorów. Zależy nam na ułatwieniu im współpracy z naszą administracją. Dlatego utworzyliśmy Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, które obsługuje kluczowych inwestorów i udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia

– podkreśliła ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora w Ministerstwie Finansów, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, udziela przyszłemu inwestorowi wsparcia informacyjnego m. in. w zakresie ulg i zachęt podatkowych, a także szeroko pojętego polskiego systemu wsparcia inwestora.

Planowana inwestycja będzie dotyczyła utworzenia Strategicznego centrum technologicznego (TECH HUB), odpowiedzialnego m.in. za tworzenie nowych produktów, projektowanie rozwiązań IT w sektorze płatności cyfrowych oraz rozwój otwartej bankowości. Centrum będzie wpisywało się w globalny model rozwojowy inwestora, zakładający wykorzystanie potencjału talentów w naszym regionie i wprowadzenie innowacji na dużą skalę.

