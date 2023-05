23.05.2023 Rozpoczynamy prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju transparentności podatkowej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów rozpoczyna szeroką dyskusje na temat przyszłości obowiązków w zakresie strategii podatkowej.

Analiza wyników prekonsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań dotyczących posiadania i publikowania strategii podatkowej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej 19 czerwca br.

W polskim prawodawstwie nie było dotychczas przepisów regulujących obowiązek posiadania i publikowania strategii podatkowej. Regulowane było tylko publikowanie informacji z realizacji strategii podatkowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku formułowanym m.in. w postulatach kierowanych do Ministerstwa Finansów, inicjujemy dyskusję na temat przyszłości obowiązków w zakresie strategii podatkowej.

Cel prekonsultacji

Celem prekonsultacji jest merytoryczna dyskusja wokół zasad:

sporządzania i stosowania strategii podatkowej,

informowania społeczeństwa i organów skarbowych o stosowanej strategii podatkowej,

weryfikacji rzetelności informacji przekazywanych na temat stosowanej strategii podatkowej.

Analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań. Liczymy na Państwa głos i uwagi. Będą one dla nas cennym źródłem informacji.

Termin i forma zgłaszania do udziału w prekonsultacjach

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.

Prosimy o zgłaszanie się do udziału w prekonsultacjach do 2 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia do udziału w prekonsultacjach należy przesyłać drogą elektroniczną na dirección: strategia.prekonsultacje@mf.gov.pl

Pierwsze spotkanie w ramach prekonsultacji odbędzie się w formie hybrydowej 19.06.2023r. oh dios. 11:00

W zgłoszeniu należy wskazać czy będziecie Państwo uczestniczyć w spotkaniu stacjonarnie czy on-line oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

