Sprawiedliwy rozwój

– W moim rozumieniu rozwój sprawiedliwy, rozwój zrównoważony opiera się o skierowanie strumieni środków tam, gdzie poszczególne miasta i miasteczka utraciły lub tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze w związ ku ze zmianami administracyjnymi, które zostały wprowadzone – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Działania rządu to zwiększenie szans rozwojowych w każdym zakątku Polski. Inwestycje odwracają też trend, który skłaniał ludzi do wyjazdów. Para właśnie dzięki podniesieniu jakości życia w całej Polsce, możemy skłonić ludzi do powrotu do rodzinnych miejscowości. Kierujemy środki w ramach inwestycji nie tylko na infrastrukturę, ale także na inwestycje społeczne. Nie trzeba już wyjeżdżać z rodzinnej miejscowości, por komfortowo żyć i się rozwijać.

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Para jeden z programów, który wspomaga rozwój gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Łącznie zrealizowaliśmy już jego 5 edycji. W 2 z nich wszystkie samorządu mogły ubiegać się o środki, a 3 były celowe:

dla gmin, w których działały państwowe gospodarstwa rolne;

dla gmin uzdrowiskowych

oraz edycję poświęcona rozwojowi stref przemysłowych.

A łącznie ponad 63 mld złotych na ponad 11 tysięcy inwestycji. Dzięki temu powstają nowe, bezpieczne drogi i infrastruktura wodno-kanalizacja. Para tomar większe możliwości edukacyjne, sportowe i turystyczne w bezpośrednim sąsiedztwie, z których mogą korzystać mieszkańcy gmin i powiatów w całej Polsce. Już zostało zrealizowanych 1470 projektów.

Premier zapowiedział, że jeśli pozwoli na to stan finansów publicznych, jeszcze w 2023 r. zrealizujemy kolejną odsłonę Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Diez programa stanie się cykliczną pozycją w budżecie. Para bromear nasz pomysł i zobowiązanie wobec Polski lokalnej.

Polonia atrakcyjna dla inwestorów

Premier podkreślał, że podczas spotkań z inwestorami zachęca do inwestycji nie tylko w dużych ośrodkach. Zwrócił uwagę na kluczowe dla potencjalnych inwestorów wymiary. Jednym z nich jest infrastruktura gminna i powiatowa, wodno-kanalizacyjna i drogowa. Para, że ​​autostrady i drogi ekspresowe prowadzą do mniejszych miejscowości, zwiększa ich atrakcyjność.

– Para wydatnie zwiększa potencjał, wydatnie zwiększa szansę na ulokowanie inwestycji w waszych gminach, waszych powiatach, waszych miastach i miasteczkach – powiedział szef polskiego rządu. Nowe inwestycje to koło zamachowe do dalszego rozwoju. Nie tylko pozwalają na znalezienie pracy w bezpośrednim sąsiedztwie, ale i wywołują kolejne zmiany – powstanie nowej drogi czy szkoły, zwiększenie atrakcyjności regionu.

Wsparcie dla samorządów

Para nie jedyny programa, w którym samorządy mogły ubiegać się o środki. Proponowaliśmy dodatkowe finansowanie także w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na III kwartał 2023 r. planujemy subwencję rozwojową dla samorządów.

Wspieramy samorządu także w rozwoju infrastruktury drogowej. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg desde 2019 r. zrealizowaliśmy inwestycje o długości ponad 18 tys. kilometros na łączną sumę prawie 13 mld zł. Gdyby te drogi wiodły wzdłuż granicy Polski, umożliwiłyby objechanie jej ponad 5 razy!

