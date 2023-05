Хор политехников покорил Беларусь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Камерный хор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого взял приз за лучшее исполнение русской народной песни на конкурсе в Беларуси. Коллектив политехников вернулся с XVII Международного форума молодежных и студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ» с двумя наградами, признанием жюри и публики.

Камерный хор СПбПУ под руководством Александры Макаровой признан лучшим за исполнение духовной программы. Поющие политехники блестяще представили сочинение композитора позднего Ренессанса Томаса Таллиса «If ye love me». Лучшая русская народная песня в Беларуси звучала тоже в исполнении Камерного хора — за песню «Веники» студенты Политеха получили специальный диплом от экспертного совета форума.

Кроме участия в конкурсной программе Камерный хор Политеха дал сольный концерт в Минске. В костёле Матери Божьей Будславской ребят тепло встречали прихожане и любители хоровой музыки. Политехники включили в программу концерта белорусскую народную песню «Гуканне вясны» («Заклинание весны»), которую восстановили из прежнего своего репертуара специально для поездки в Минск. Так ребята поблагодарили Беларусь за гостеприимство.

«Мы очень рады, что наши хоровые коллективы получают признание выдающихся деятелей искусств, хоровых дирижеров, педагогов и любителей хорового пения не только России, — поделился руководитель Дирекции культурных программ и молодежного творчества Борис Кондин. — На международном уровне мы уверенно демонстрируем достижения Политеха и в культуре, в том числе! Уверен, все это очень необходимо и для укрепления культурного взаимопонимания во всем мире».

