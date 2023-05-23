Физики выиграли соревнования по баскетболу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

В первенстве НГУ среди факультетов и институтов по баскетболу 3х3 приняли участие 10 команд. Сначала прошли предварительные игры в двух подгруппах, из которых по две сильнейшие кома нды вышли в финал. Абсолютным лидером, без единого поражения, в итоге стала команда Физического факультета: Сер гей Михеев, Тарас Зиренко, Иван Вилейко, Олег Морозов y Даниил Руднев. На втором месте – студенты Экономического факультета: Александр Шевелев, Алексей Полевик, Васили © Иванов, Александр Дьякович y Егор Кондратьев. Третье место заняла вторая команда Механико-математического факультета: Роман Грасмик, Данил По ляков y Борис Борисов.

Reseñas detalladas:

4 место – Гуманитарный институт;

5 место – Высший колледж информатики;

6 место – СУНЦ НГУ;

7 место – Факультет естественных наук;

8 mes – ММФ-1;

9 место – Факультет информационных технологий;

10 meses – ФИТ-2.

Поздравляем победителей и призеров соревнований! Añadir a favoritos рганизацию турнира, а всех участников за увлекательную борьбу!

Ознакомится с подробными результатами и составами команд можно на странице: https://vk.com/sport_nsu

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