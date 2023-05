Упрощенная процедура позволит добросовестным предпринимателям избавиться от неработающего юрлица и беспрепятственно продолжить бизнес

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во вторник, 23 мая, Государственная Дума приняла в 3 чтении разработанный Минэкономразвития совместно с ФНС России законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в статью 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Новации упростят для добросовестных предпринимателей закрытие не ведущих деятельность организаций.

Помимо значительного сокращения сроков, новый формат снимает ограничения для заинтересованных в продолжении бизнеса предпринимателей. Ранее процесс закрытия организации мог занимать до года. Поэтому многие предприниматели дожидались принудительного прекращения деятельности юрлица налоговым органом. Такой порядок ликвидации чреват для владельцев бизнеса запретом на 3 года становиться учредителями, участниками или генеральными директорами компаний, а также административной ответственностью за непредставление отчетности.

Для упрощенной процедуры закрытия субъекта МСП теперь потребуется только одно обращение в налоговый орган с заявлением. Сделать это можно будет и в онлайн-режиме. После обращения в течение 5 дней налоговая служба самостоятельно проверит наличие у предприятия препятствий для упрощенного исключения из ЕГРЮЛ. После публикации информации о закрытии в журнале «Вестник государственной регистрации» у тех, кто возражает против прекращения деятельности предприятия, будет 3 месяца, чтобы заявить об этом. При отсутствии препятствий налоговая служба автоматически ликвидирует организацию.

Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой, предприятие должно состоять в Реестре субъектов МСП; не являться плательщиком НДС или лицом, освобожденным от его уплаты; не иметь недвижимого имущества и транспортных средств, неудовлетворенных требований кредиторов, задолженностей по выплате выходных пособий, обязательных платежей, неисполненных обязательств по результатам налоговых проверок, недостоверных сведений о себе в ЕГРЮЛ. Организация также не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания Президентом закон вступит в силу 1 июля 2023 года.

