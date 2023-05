Студенты СПбГАСУ – призёры олимпиады по безопасности жизнедеятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Валерия Вишнякова, преподаватель кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ им. Баумана Александр Комкин, Александр Глуханов, Ульяна Баранова, Данила Марков

В Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана 15–17 мая состоялся III тур ежегодной Всероссийской студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности, победителями и призёрами которой стали студенты кафедры техносферной безопасности автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ.

В олимпиаде принял участие 51 студент из 17 вузов семи российских регионов. В состав команды СПбГАСУ под руководством доцента кафедры техносферной безопасности Александра Глуханова вошли студенты третьего курса бакалавриата Валерия Вишнякова, Данила Марков и Ульяна Баранова.

Участникам предлагалось письменное задание на знание и понимание основных положений, терминов и понятий дисциплины «Безопасность жизнедеятельность», на умение решать задачи повышенной сложности. Для решения письменного задания отводилось полтора академических часа.

На олимпиаде также требовалось выполнить домашнее задание в формате защиты студенческого научного проекта. В рамках инновационного образовательного проекта «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли» (2022–2026 гг.) команда СПбГАСУ представила исследование на тему «Разработка инновационных методов обучения работам на высоте с применением технологии NOITOM». Студенты рассказали жюри об инновационном обучении безопасным приёмам высотных работ за счёт системы захвата движений NOITOM, применяемой в рамках учебно-тренировочного полигона «Высота». Научный проект вызвал большой интерес у жюри и присутствовавших на защите.

По итогам олимпиады команда СПбГАСУ заняла третье место в командном первенстве.

Руководитель команды Александр Глуханов награждён дипломом судьи-эксперта.

По мнению Валерии Вишняковой, олимпиада оказалась довольно трудной: участвовало много сильных команд, конкуренция была высокой, но это помогло получить полезный опыт.

По словам Данилы Маркова, от олимпиады остались положительные впечатления. «Советую всем студентам участвовать в подобных мероприятиях, так как это позволит проявить себя, реализовать свой научный потенциал», – отметил он.

Ульяна Баранова подчеркнула: «Для меня это был колоссальный опыт, возможность проверить свои знания и посмотреть, насколько ты состоявшийся специалист. Буду рада ещё раз поучаствовать!»

«Участие во всероссийских олимпиадах очень мотивирует и воодушевляет студентов. Они видят, что их упорная работа проходит не просто так – есть положительные отзывы, есть награды на конкурсах всероссийского уровня. Участие в подобных мероприятиях полезно, особенно по направлению будущей деятельности студентов: во-первых, это опыт публичных выступлений и защиты своей работы, во-вторых, погружение в научную атмосферу и расширение кругозора по выбранной специальности. Для преподавателей это возможность обсудить с коллегами направления научной деятельности, поделиться опытом, перспективными разработками и расширить сотрудничество с другими вузами», – отметил Александр Глуханов.

