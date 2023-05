Скоро в Политехе можно будет сформировать свое цифровое портфолио

Source: MIL-OSI Russian Language News

Весной 2023 в результате образовательно-мотивационной программы для молодых работников и студентов университета «ПолиШкола» были выявлены три проекта, получивших финансовую поддержку из программы стратегического развития «Приоритет-2030». Одним из таких проектов является цифровая платформа «ПолиКапитал».

«ПолиКапитал» — цифровая платформа, которая позволит оценить накопленный опыт студента: образовательные, научные и внеучебные достижения. Цифровая платформа станет единой точкой входа для формирования профессиональных и надпрофессиональных компетенций, а также площадкой для коммуникации с потенциальными работодателями.

Для эффективной оценки карьерных траекторий команда проекта провела серию встреч на площадке Высшей школы экономики в Москве. Работники поделились разработанными методологиями оценки компетенций и обсудили направления для совместных научно-социологических исследований. Визит делегации СПбПУ дополнительно сопровождался обменом опыта в сфере молодежной политики, работы с абитуриентами и образовательной деятельности.

Интересно масштабировать проект не только на университет, но и оценить влияние такой деятельности студентов на всю систему высшего образования. С этой целью и был запланирован визит в ВШЭ. Мы попытались найти точки соприкосновения с одним из передовых университетов по проведению социальных исследований в сфере молодежной политики , — поделилась планами на развития руководитель проекта Сотова Варвара Александровна.

Дальнейшее развитие проекта предполагает, что на базе накопленных данных можно будет анализировать и корректировать методики формирования компетенций, а также систематизировать деятельность за пределами образовательной программы. Проект реализуется в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030» и при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Запуск цифровой платформы запланирован на сентябрь 2023 года.

Узнать подробнее о проекте и направить свои предложения можно по почте polykp@spbstu.ru

