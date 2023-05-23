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О начале торгов ценными бумагами “24” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “23” мая 2023 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “24” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “24” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-466
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-466-01000-B-005P от 25.04.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук
Дата погашения 25.05.2023
Торговый код RU000A1069K4
ISIN код RU000A1069K4
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ
  1. Определить:
  • “24” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “24” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-09
Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-09-40155-F от 18.05.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 60 000 000 штук
Дата погашения 17.05.2028
Торговый код RU000A1069N8
ISIN код RU000A1069N8
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Дата окончания размещения Дата окончания размещения Биржевых облигаций совпадает с Датой начала размещения.
Андеррайтер  
наименование ООО “БК РЕГИОН”
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0164300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 РЕГИОН

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