Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Масштабность, интерактивные зоны, незабываемые эмоции и новые знакомства — так 20 мая в Политехе прошла акция «Ночь музеев», в которой приняли участие более 500 гостей.

В этом году интерактивные зоны захватили посетителей на целых два часа. Сотрудники кафедры математики подготовили арифметические задачи и тест на поступление в университет. Елена Петрова и Татьяна Андреева с кафедры физики провели физическое шоу с демонстрациями и опытами, которое так любят зрители и всегда ждут с нетерпением.

Студенческие объединения тоже приняли участие в празднике. Активисты клуба спортивно-технического творчества «Экстрим» предоставили самые красивые автомобили для фотозоны и даже катали на них счастливчиков. Ребята из танцевального направления Военно-исторического клуба «Наш Политех» под задорную музыку кружились в танце, а все желающие могли попробовать свои силы в кадрили, котильоне или чарльстоне.

Не осталась в стороне и Башня Политех, где посетители от мала до велика слушали экскурсоводов, которые рассказали о станках и направлениях деятельности. Гости также участвовали в викторине по атомной энергетике и историческом квесте, посвящённом великим деятелям науки, связанным с Политехом.

В этом году нас посетило более 500 гостей, не буду скрывать, было достаточно сложно. Но наша слаженная команда сотрудников и волонтёров, а это более 50 человек, с отличием справилась с поставленной задачей. Нам даже удалось наладить транспортное сообщение между Башней Политех и Главным учебным корпусом при помощи ретро-автомобилей, чтобы посетители успели охватить большую часть наших активностей на двух площадках , — отметила заместитель директора Музея истории СПбПУ Татьяна Новицкая.

Музей Политеха также подготовил увлекательные программы. В экскурсиях по основной экспозиции рассказывали об истории университета. А те, кто правильно решал детский исторический квест по Главному зданию, допускались к подписи прошений о поступлении в университет образца 1910 годов и могли прокатиться по территории Политеха на автомобиле или мотоцикле с опытными водителями.

«Я был на мероприятии с племянниками шести и восьми лет. Мы прошлись по всем локациям и попробовали разные активности, — поделился начальник Управления молодежной политики Политеха Иван Хламов. — Когда дети узнали, что приз за прохождение маршрута — катание на одной из ретро-машин, они побежали впереди нас в поиске ответов. Квест в Башне также оставил положительные эмоции, участники получили не только памятные подарки, но и знания об учёных, изменивших науку. По дороге домой племянники делились впечатлениями и мечтали, что когда-то станут политехниками».

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI