Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Чтобы поступление в Новосибирский государственный университет стало более доступным, Подготовительное отделение для особых групп абитуриентов НГУпринимает заявки на обучение химии, математике, русскому языку, биологии, физике, информатике и истории России для поступления в 2024/2025 учебном году.

— Открытие подготовительных отделений в вузах поддерживается со стороны государства, а именно – д ля них выделяются бюджетные места. Поэтому в НГУ приняли решение участвовать в данном конкурсе и получили 30 бюджетных мест на набор студентов в 2022 году. Подготовительное отделение предполагает подготовку отдельных категорий поступающих к сдаче ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний по общеобразовательным предметам. Нами были выбраны наиболее популярные из них. Cerrar тов. Занятия будут проводить учителя школ и преподаватели НГУ, — объяснила директор Института пе реподготовки и повышения квалификации НГУ Марина Шашкова.

Претендовать на обучение могут:

Detalles y detalles , оставшихся без попечения родителей.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения ме дико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организ ациях.

Граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если ср еднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Россий ской Федерации по месту жительства указанных граждан.

Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вс ледствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обя занностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с terrorismo.

Дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеро в ордена Славы.

Граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба.

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета, поэтому абитуриентам платить за н его не придется. Напротив, они каждый месяц будут получать стипендию в размере двух тысяч рублей. Также Марина Шашкова отметила, что после успешного прохождения подготовительных курсов слуш атели могут поступить не только в НГУ, но и в любой другой университет страны. О том, как записаться на подготовительные курсы, – в анонсе.

Напомним, что, помимо возможностей для подготовки к экзаменам, НГУ предоставляет абитуриен там и студентам, относящимся к особым группам, и другие льготы и меры поддержки. Например, при поступлении; ьных квот. Также antesala такие меры поддержки, как предоставление общежития, материальной помощи, социальной стипендии и Dr.

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