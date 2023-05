Научный полк. Глобальные проекты Некрасова. Часть 1

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во время Великой Отечественной войны энергетика обрела первостепенную роль, но она базировалась во многом на химической промышленности и геологических исследованиях. С 1944 года кафедрой экономики промышленности Московского инженерно-экономического института руководил Николай Некрасов – профессор, академик АН СССР, председатель «Совета по изучению производительных сил» (СОПС) при Госплане СССР, глава Научного совета АН СССР по проблеме размещения производительных сил, лауреат Государственной премии СССР (1970).

Николай Некрасов начал свою научно-исследовательскую работу ещё в процессе своего обучения в Иркутском университете, который он с отличием окончил весной 1929 года. Параллельно работал в Восточносибирском отделении Геологического комитета РСФСР. В это время молодой учёный опубликовал ряд статей, посвящённых вопросам экономики минерального сырья и развитию горной промышленности Восточной Сибири, выпустил труды о перспективах добычи и переработки цветных металлов и драгоценных камней, исследовал варианты химической переработки твёрдого топлива, разрабатывал проекты газификации.

В 1938 году Николаем Некрасовым была написана работа «О размещении промышленности моторного топлива в СССР», которая получила высокую оценку в научных и государственных кругах, а ряд тезисов, высказанных в ней, были учтены во время планирования третьей и четвёртой пятилеток.

В 1939–1949 годах Николай Николаевич возглавлял в Госплане СССР комиссию по газификации народного хозяйства. В 1943 году получил степень доктора экономических наук. А в следующем году занял должность заведующего кафедрой «Экономика химической промышленности» в Московском инженерно-экономическом институте им. С. Орджоникидзе (МИЭИ). С 1948 по 1949 год исполнял обязанности директора МИЭИ.

В 1944 году Государственный комитет обороны одобрил проект Некрасова о строительстве газопровода Саратов-Москва, который начал свою работу в 1946 году.

В 1948 году он реализовал ещё один крупный проект – самый мощный на то время газопровод Европы Дашава-Киев. В 1951 году была проложена дополнительная ветка этого газопровода – Дашава-Москва.

В 1955 году Николай Некрасов написал работу «Химизация в народном хозяйстве СССР», где изложил результаты своей научной деятельности. В последствии книга стала одним из главных пособий для подготовки инженеров-экономистов.

В 1957 году Николай Николаевич занял пост заместителя председателя Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР, а в 1966-1978 годах возглавлял его.

В 1958 году избран членом-корреспондентом, а в 1968 году стал академиком Академии наук СССР.

С 1970 года руководил Советом по международным научным связям в области региональных исследований при Президиуме АН СССР. Занимался координацией исследовательских экспедиций в Восточной Сибири. В 1970 году за работы в области экономики и энергетики Николай Некрасов получил Государственную премию СССР.

