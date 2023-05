МФТИ проводит летние образовательные интенсивы для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подготовительные курсы МФТИ приглашают учащихся 7–10 классов пройти обучение у ведущих преподавателей Физтеха. Старт занятий — 6 июня.

Экспертами курсов разработаны специальные программы, которые помогут учащимся ликвидировать пробелы в знаниях по основным школьным дисциплинам, систематизировать их и на основе сформированного фундамента сделать рывок в обучении.

Преподаватели не просто «натаскивают» — они дают прочные знания и необходимое понимание предмета в целом.

В течение лета участники смогут заниматься на очных интенсивах «Летней школы», это лагерь городского типа продолжительностью 10 дней. Программа состоит из трех дисциплин и мастер-классов с психологами. Занятия проходят в будни с 10:00 до 17:00. В стоимость включено питание.

Подробное описание программы вы найдете по ссылке.

Предусмотрено также и онлайн-обучение по большому перечню дисциплин. Программы позволяют за три месяца повторить и закрепить годовой курс по выбранному предмету.

Летние онлайн-курсы по выбранному предмету проходят в течение всего лета один раз в неделю.

Подробная информация по ссылке.

Для участия необходима регистрация.

