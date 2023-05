Минэкономразвития РФ направило Китаю список туристических организаций для запуска соглашения о безвизовых поездках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Возобновление межправсоглашения о безвизовых групповых турпоездках, действия единой электронной визы, развитие авиасообщения, разработка трансграничных туристических маршрутов – основные треки, по которым ведется работа для наращивания туристического потока граждан России и Китая. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в ходе выступления на круглом столе, посвященном вопросам развития туризма между Россией и Китаем, в рамках деловой программы Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае.

«Наша стратегическая задача – скорейшее возвращение к цифрам туристического потока, которые были в доковидные времена. Сейчас видим, что в последние месяцы он начинает восстанавливаться», – сказал министр.

При этом ставятся более амбициозные задачи, учитывая то, что развитие туризма является одним из основных приоритетов для Правительства Российской Федерации и основным для Министерства экономического развития, сказал глава ведомства. Действует национальный проект по развитию туризма, выделены дополнительные ресурсы, работа всех федеральных органов власти координируется заместителем Председателя Правительства Дмитрием Чернышенко.

Основной задачей Максим Решетников назвал возобновление соглашения между Правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых турпоездках. «Это базовое решение, необходимое для наращивания турпотока. На прошлой неделе мы отправили в Китай список туристических организаций, которые готовы к приёму китайских гостей на 2023-2024 год, сейчас ждём аналогичный перечень от китайской стороны с тем, чтобы это соглашение в полном объёме заработало», – сообщил он.

Прорабатываются вопросы возобновлении действия единой электронной визы. «Это должно существенно упростить процессы получения разрешения на территории России и открыть доступ уже не только к групповым поездкам, но и к индивидуальным», – уточнил министр.

Третий аспект – авиаперелёты. На сегодняшний момент осуществляется порядка 30 прямых авиаперелётов в Китай каждую неделю из разных городов РФ. «Мы понимаем, что по мере роста турпотока, конечно, понадобятся новые ёмкости. Будем приветствовать полёты китайских компаний», – подтвердил Максим Решетников.

Для упрощения и создания дополнительных возможностей туристов разработан проект закона, который позволит запустить проект «Карта туриста». Он поможет открывать из-за рубежа счета в российских банках, выпускать виртуальные карты. Дальше уже по приезду туристы смогут либо использовать эти виртуальные карты, либо получить карту уже на физическом носителе.

Наконец, важный вопрос – это разработка и реализация трансграничных туристических маршрутов. Ключевой совместный проект Китая, Монголии и Российской Федерации – это маршрут «Великий чайный путь». «Он также важен для увеличения турпока, в нём задействовано 13 российских регионов. Рассчитываем, что мы сейчас совместно сформируем конкретные предложения по развитию этого проекта. Это касается международных треков развития и въездного, и выездного туризма», – пояснил глава Минэкономразвития.

Как сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, по итогам первого квартала 2023 года турпоток китайских туристов в Москву увеличился в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и практически в 10 раз – в отношении к первому кварталу 2021 года.

«Возвращение туристов из Китая – одно из самых важных условий для глобального восстановления туриндустрии в постковидный период. Китайский турист стратегически важен для Москвы и наша задача – сделать так, чтобы он, приезжая в Москву, был максимально удовлетворен поездкой, чтобы у него появилось желание возвращаться сюда вновь и вновь», – отметил Евгений Козлов.

В рамках круглого стола участники сошлись во мнении о том, что восстановление туристических обменов между Россией и КНР – это стратегически важное направление двустороннего взаимодействия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI