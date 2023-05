Кредитные истории расширят – россиянам рассчитают показатель долговой нагрузки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Зачем ЦБ РФ добавит в кредитные истории ПДН?

Показатель долговой нагрузки рассчитывается с октября 2019 года – определять ПДН необходимо при оформлении любых кредитных продуктов в размере свыше 10 000 руб. Опубликование данных в кредитной истории, как полагают в Центробанке, необходимо, чтобы:

каждый человек мог самостоятельно проверить свой ПДН;

кредиторы смогли быстрее и эффективнее оценить потенциального заемщика;

каждая кредитная организация получила право на использование для расчетов собственных данных;

граждане смогли получить своевременное уведомление о критичном росте ПДН – предупреждение должны будут направлять банки, если показатель превышает 50%, а гражданин обращается за кредитом на сумму более 100 тыс. руб.

ЦБ РФ стремится снизить уровень закредитованности населения – при работе с клиентами, чей ПДН выше 80%, для банков вводятся повышенные коэффициенты, что влечет за собой ограничения в выдаче новых займов.

Как будут определять ПДН в кредитной истории?

Расчет показателя долговой нагрузки будет осуществляться на основании действующей методики и собственных данных банков, т.н. «модельного подхода». Каждый кредитор начнет направлять в БКИ рассчитанный им ПДН, а также используемую методику – на основании полученной информации будет сформирован диапазон данных.

«ПДН рассчитывают как отношение кредитных платежей к ежемесячному доходу – в расчете традиционно учитывается только документально подтвержденный заработок», – напомнил эксперт.

В текущем квартале 2023 года ЦБ РФ разработает новые подходы к оценке доходов заемщиков – планируется повысить точность расчетов и закрепить на нормативном уровне возможность использования новых методов получения информации о доходах клиента банка или МФО. Кредитные организации получат право рассчитывать ПДН с учетом среднедушевого дохода в конкретном регионе РФ.

10:50 23.05.2023

