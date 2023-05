«Инженеры смыслов» – первый студенческий конкурс-форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом учебном году студенты Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института СПбПУ дали старт первому Всероссийскому конкурсу-форуму студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов». 18-19 мая в Политехе на очном этапе конкурса собрались студенты из 16 вузов десяти российских городов.

Конкурс-форум прошёл в рамках проектной практики и освоения дисциплины «Основы проектной деятельности» при поддержке грантовой субсидии, которую получили студенты по итогам Открытого конкурса молодежных инициатив СПбПУ «Polytech Project». Мероприятие получило информационную поддержку Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциации преподавателей по связям с общественностью (АПСО), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Пять команд более трёх месяцев разрабатывали деловую и образовательную программу форума, составляли контент-план и наполняли социальные сети, искали партнёров и экспертов, активно взаимодействовали с профильными кафедрами российских университетов. Из 50 проектов, заявленных на конкурс, путём заочной оценки экспертный совет отобрал для защиты в финале 20 работ в двух номинациях: «Лучшая теоретическая работа» и «Лучшая практическая работа». Авторы этих проектов приняли участие в двухдневном форуме в Политехе для презентации идей перед членами жюри.

В первый день форума студенты узнали, как построить карьеру в коммуникациях и снять негативные установки и страхи относительно будущего трудоустройства. В формате публичного разговора на тему «Карьерный старт в коммуникационной индустрии» участники форума и приглашённые спикеры обсудили настоящее и будущее профессии коммуникатора, а также мета-навыки специалистов по рекламе и PR, возможности для профессионального развития, предоставляемые вузами.

В течение двух дней проходили мастер-классы. Создатель авторского курса по PR, преподаватель «Нетология», основатель PR-бюро PROMOTEABROAD Алина Облыгина рассказала о деликатной коммуникации с работодателем и как устроиться на работу мечты. Контент-менеджер школы дизайна Евгении Туминой, руководитель молодежного проекта по развитию креативности и поддержке творческого комьюнити Санкт-Петербурга «Ложка креатива» Диана Нечаева поделилась с начинающими специалистами опытом в области креативных коммуникаций. Проектный директор сервиса SISTERRRS Елена Стремина научила основам формирования персонального бренда в условиях построения карьеры. Студентка 2 курса магистратуры ВШМиСО ГИ, SMM-специалист отдела развития карьеры СПбПУ Анастасия Комиссарова дала рекомендации слушателям, как начать профессионально развиваться в вузе на этапе обучения.

«Инженеры смыслов» удивили участников двумя новыми форматами. Первым стало иммерсионное собеседование, которое провел сертифицированный коуч ICU и НЛП-практик Дмитрий Марьинский. Он разыграл классическое собеседование на должность PR-менеджера, а участники задавали вопросы и комментировали происходящее. После они получили ценные рекомендации, как следует готовиться к подобному диалогу, чтобы не было страха и стресса у кандидатов на должность. Креативный директор коммуникационного агентства MyGribs Ася Бакун провела игру «Арт-инжиниринг». Интерактив разработали в рамках продвижения новой магистерской программы ВШМиСО ГИ «Арт-инжиниринг и медиаискусство» (набор в 2023 году), в нём раскрыли профессию креативного директора и отработали на практике ключевые навыки арт-менеджера.

Я очень рада, что Политех инициирует новые социально значимые молодежные проекты, вновь выступает инноватором в области практико-ориентированного подхода в обучении. Наш университет стал новой площадкой для формирования профессионального комьюнити в области связей с общественностью и медийных технологий. Наши ребята большие молодцы! Тот опыт, который они получили в течение последних трёх лет при организации и проведении региональной премии Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с общественностью и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» — Северо-Запад«, позволил им сейчас справиться с профессиональными задачами на достаточно высоком уровне , — отметила директор ВШМиСО ГИ СПбПУ, директор Всероссийского конкурса-форума студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» Марина Арканникова.

«Нам хотелось сделать студенческое мероприятие самим: студенты для студентов. И, по-моему, у нас получилось! В рамках образовательных блоков были не традиционные лекции, а интересные диалоги участников с экспертами по актуальным вопросам для коммуникаторов, — поделилась студентка 3 курса направления подготовки „Реклама и связи с общественностью“ ВШМиСО ГИ, руководитель конкурса-форума от команды студентов Ирина Фрей. — Нам приятно видеть интерес в глазах будущих инженеров смыслов, это действительно ценно. Благодарим ребят из других вузов и городов, что приехали к нам. Надеемся встретить их вновь через год».

Члены команды СПбГЭТУ «ЛЭТИ» уже участвовали в подобных проектах. Они отметили работу членов жюри, которые действительно вникли в работу, дали полезные советы и положительные отзывы.

Интересно было послушать защиты других участников и посетить мастер-классы. Мы надеемся, что и в следующем году попадем на конкурс-форум. Будем всем рекомендовать его. Большое спасибо участникам и организаторам , — поделились авторы проекта «Студенческое бренд-медиа MCUniverse» из Московского городского педагогического университета.

19 мая в зале Ученого совета СПбПУ состоялась торжественная церемония награждения. Победителям вручили ценные призы и сертификаты на прохождение стажировки в компаниях-партнёрах: агентстве полного цикла REDLINE, digital-агентстве «Интериум», коммуникационном агентстве «PR-партнер», агентстве полного цикла FPR. Спонсоры также предоставили подарки: сеть пышечных «Пышки вприпрыжку», МЕДИАЛАБ, музей Smile park, онлайн-школа китайского языка HongLong, школа продвижения в социальных сетях от команды сервиса SMMplanner, антикафе 12 Комнат, онлайн-школа UUCourses, эксклюзивный дистрибьютер ТМ Ahmad Tea in Russia.

Наставники призёров I степени получили дипломы «За лучшее руководство и наставничество» от оргкомитета конкурса-форума и Ассоциации преподавателей по связям с общественностью. Награда приурочена к Году педагога и наставника в России.

В номинации «Лучшая теоретическая работа» места расположились таким образом:

диплом I степени — «Коммуникационная программа для системы бесконтактной оплаты проезда „Face Pay“», ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), авторы — Владислава Грудинина, Милена Мокеева, Александра Соколова, Дарья Степанова, Ангелина Янченко (научный руководитель —Ирина Ильина, доцент кафедры «Связи с общественностью);

диплом II степени — «Коммуникационный проект для центральной районной библиотеки им. Н.В. Гоголя», СПбГЭУ, авторы — Анна Новикова, Вероника Шнайдер;

диплом III степени — «Мэтчинг-платформа для студентов РУДН „TeamBuilder“», РУДН имени Патриса Лумумбы, авторы — Александр Винокуров, Алина Решетникова, Анастасия Хованова;

диплом III степени — «Тематический квест как инструмент формирования имиджа конно-спортивного клуба „Winner“», СПбПУ, автор — Яна Баяндина (научный руководитель —Анна Сафонова, доцент ВШМиСО ГИ).

Специальный приз за разработку визуального решения присудили проекту «Диджитал-инструменты в стратегических коммуникациях компании, продающей бытовую нехимию», СПбПУ, авторы — Елизавета Горюнова, Владислава Смелова (научный руководитель —Ирина Мельникова, доцент ВШМиСО ГИ).

В номинации «Лучшая практическая работа» лидеры определились так:

диплом I степени — «Студенческое бренд-медиа MCUniverse», МГПУ, авторы — Герман Ковалкин, Андрей Котельников, Дарья Зимарева, Ольга Ляпидевская (научный руководитель — Дмитрий Дзигуа, доцент Института естествознания и спортивных технологий);

диплом II степени — «Онлайн-интенсив здорового сна „Высыпайся“», СПбПУ, авторы — Дарья Бойко, Дарья Гунина, Екатерина Дьякова, Мария Семченко, Ксения Гурина (научный руководитель — Элина Авакова, доцент ВШМиСО ГИ);

диплом II степени — «PR-кампания Профсоюзной организации обучающихся СПбПУ 2022 „Вступай в ПРОФ! Включайся в студенчество!“», СПбПУ, автор — Аделина Бороздина (научный руководитель — Виктория Пулькина, доцент ВШМиСО ГИ);

диплом III степени — «Медиапроект „Перемены“», УлГТУ, авторы — Анна Хорева, Екатерина Данильчева, Максим Кривоногов, Дарья Акимова (научный руководитель — Валентина Каманина, старший преподаватель кафедры «Политология, социология и связи с общественностью», начальник управления по информационной политике и связям с общественностью)

диплом III степени — «Спортивно-развлекательный PR-проект „Рыцари футбольного стола“», МГПУ, авторы — Герман Ковалкин, Андрей Котельников, Дарья Зимарева, Ольга Ляпидевская (научный руководитель — Дмитрий Дзигуа, доцент Института естествознания и спортивных технологий).

Специальный приз за аналитическую обоснованность и презентационную креативность присудили проекту «Mad-акселератор: площадка для развития начинающих ИТ-специалистов», УлГТУ, автор — Варвара Федюнина (научный руководитель — Ольга Шиняева, профессор, зав. кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью»).

