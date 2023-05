Делегация из ГУУ посетила KazanForum

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

18-19 мая 2023 года в Казани состоялся XIV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Государственный университет управления был представлен на нём вновь созданным Центром социально-экономических и политических исследований Китая.

Директор Центра Фанис Шарипов принял участие в работе сессии «Россия – страны мусульманского мира в новой матрице международных экономических отношений», организованной Казанским (Приволжским) федеральным университетом. Он выступил с докладом «О роли Китая в урегулировании конфликта в Исламском Эмирате Афганистан».

Среди прочего докладчик отметил, что обострившаяся в последние десятилетия многовековая борьба за влияние в Азии получила нового игрока в лице развивающегося Китая, одного из лидеров мировой политики и экономики сегодняшнего дня. С опорой на мнение зарубежных и отечественных экспертов в докладе были определены причины участия и роль Китайской Народной Республики в урегулировании конфликта в Исламской Республике Афганистан, как часть деятельности Китая по реализации обновленной стратегии Китая на Ближнем Востоке. Были отмечены инфраструктурные и экономические особенности, а также специфика реализации инициативы «Один пояс – один путь» в регионе, десятилетие которой отмечается в этом году.

В работе авторитетного форума приняло участие более 16 тысяч человек из 80 стран. Прошло шесть двухсторонних конференций: «Россия – Турция», «Россия – Египет», «Россия – Азербайджан», «Россия – Узбекистан», «Россия – Малайзия», «Россия – Иран». Было подписано 130 соглашений в самых разных областях делового сотрудничества. В рамках форума прошла выставка RussiaHalalExpo, на которой представили продукцию представители 11 стран, в том числе Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, прошла ярмарка халяльной продукции, показ благопристойной моды и соревнования шеф-поваров, а также выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда.

